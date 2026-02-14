İran'dan Pelosi'ye Tepki - Son Dakika
Politika

İran'dan Pelosi'ye Tepki

14.02.2026 23:42
İran Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin ekonomik baskı çağrısını terörizm olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin İran ekonomisinin "felç edilmesi" ve kırsal bölgelerde yaşayanların "acıyı hissetmesi" yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, "Sivillere siyasi baskı amacıyla kasıtlı olarak acı ve ıstırap çektirmek, terörizmin ders kitaplarındaki tanımıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin İran'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Bekayi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pelosi'nin ekonomik baskı uygulanarak İran ekonomisinin "felç edilmesi" ve kırsal bölgelerde yaşayanların da "acıyı hissetmesi" yönündeki ifadelerini eleştirerek, "Pelosi, ABD yönetimine İran'ın ekonomisini felç etmesi çağrısında bulunarak, kırsal bölgelerde yaşayanlar da dahil olmak üzere sıradan İranlıların da acıyı hissetmesi gerektiğini söyledi. Sivillere siyasi baskı amacıyla kasıtlı olarak acı ve ıstırap çektirmek, terörizmin ders kitaplarındaki tanımıdır" dedi.

Bu tür bir tutumun "insanlığa karşı suç" kapsamına girdiğini belirten Bekayi, "Yalnızca kötü niyetli ve kibirli bir zihniyet, başka bir ülkedeki sivillerin çektiği acı üzerine kurulu politikaları dayatma hakkını kendinde görebilir. Hukuki açıdan bakıldığında ise bu, ABD'nin hoşlanmadığı toplumlara yönelik kasıtlı ve sistematik biçimde acı ve zulüm uyguladığına dair ilave bir kanıt niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

Pelosi'den "felç etme" çağrısı

Pelosi, dün Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen bir oturumda yaptığı konuşmada, Washington'un İran'da doğrudan askeri müdahaleye başvurmadan "rejim değişikliği" hedefini ekonomik baskı yoluyla takip etmesi gerektiğini savunarak, İran'a yönelik ABD yaptırımlarının yoğunlaştırılması çağrısında bulunmuştu. Asıl meselenin savaş tehdidi olmadığını vurgulayan Pelosi, "Ekonomik gücü kullanmak gerekiyor. Onların ekonomisini felce uğratmanın yolları var ve bunun bir kısmı zaten devreye sokulmuş durumda. Ancak rejim, uzun zamandır olmadığı kadar kırılgan görünüyor. Amaç, ekonomilerini zayıflatmak ve bu baskıyı sürdürülebilir hale getirmek. Çünkü rejimin kırsal bölgelerde ve daha muhafazakar kesimler arasında hala desteği var. Ama onların da bu acıyı hissetmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Ekonomi, İran

00:30
Samsun’da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem
Samsun'da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem
23:18
Fatih Tekke’den Fenerbahçe’nin galibiyetine olay yorum
Fatih Tekke'den Fenerbahçe'nin galibiyetine olay yorum
22:38
İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek
İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek
22:27
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan’dan açıklama
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama
22:02
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe’nin
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe'nin
19:58
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
