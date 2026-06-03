İran'dan Saldırı Sonrası Diplomasi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Saldırı Sonrası Diplomasi

03.06.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, saldırıların ardından 6 ülke bakanıyla telefon görüşmesi yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin Kuveyt ve Bahreyn'e gerçekleştirdiği saldırıların ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Fransa, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Devrim Muhafızlarının ABD'ye misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki hedeflere yönelik saldırılarının ardından 6 ülkeden mevkidaşı ila temasa geçti. Bakan Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, Mısır Dışişleri Badr Abdelatty, Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakan Arakçi'nin Pakistanlı mevkidaşı Dar ile yaptığı görüşmeye ABD-İran arasında arabuluculuk çalışmalarında yer alan Pakistan Genelkurmay Başkanı General Asim Munir de katıldı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Dış Politika, Cep Telefonu, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan Saldırı Sonrası Diplomasi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, salonda “Hain Kemal“ sloganı atanları böyle susturdu Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
Brezilya Milli Takımı’nı taşıyan uçak vaftiz edildi Brezilya Milli Takımı'nı taşıyan uçak vaftiz edildi
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi 16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
Özgür Özel’in CHP Genel Merkez’deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler
İmzayı attı İşte Tedesco’nun yeni takımı İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı

11:16
Galatasaray’da ayrılık Okan Buruk istemiyor, Dursun Özbek’e de söyledi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk istemiyor, Dursun Özbek'e de söyledi
11:04
AK Parti’de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
10:50
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
10:32
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
10:05
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan görevlendirme “Kurultayda para dağıttım“ demişti
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! "Kurultayda para dağıttım" demişti
09:52
Sivas’ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Sivas'ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 11:35:29. #7.13#
SON DAKİKA: İran'dan Saldırı Sonrası Diplomasi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.