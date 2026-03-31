İran'dan Suudi Arabistan'a Kardeşlik Mesajı
İran'dan Suudi Arabistan'a Kardeşlik Mesajı

İran\'dan Suudi Arabistan\'a Kardeşlik Mesajı
31.03.2026 00:10
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'nin bölgede bulunmasının zamanı doldurduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD’nin bölgedeki varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Suudi Arabistan’a mesaj verdi.

“KARDEŞ ÜLKE” VURGUSU

Arakçi, "İran, Suudi Arabistan Krallığı’na saygı duyuyor ve onu kardeş bir ülke olarak görüyor. Operasyonlarımız, ne Araplara ne de İranlılara saygı duyan ve bölgede güvenlik sağlayamayan saldırgan düşmanlara yöneliktir" ifadelerini kullandı.

İran'dan Suudi Arabistan'a Kardeşlik Mesajı
Abbas Arakçi

"ABD GÜÇLERİNİ BÖLGEDEN ÇIKARMA ZAMANI ÇOKTAN GELDİ"

Arakçi, ayrıca paylaşımında, Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’ne İran tarafından düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar gördüğü öne sürülen E-3 Sentry tipi erken uyarı (AWACS) uçağına ait bir fotoğrafı da paylaşarak, "Onların hava kuvvetlerine neler yaptığımıza bakmanız yeterli. ABD güçlerini bölgeden çıkarma zamanı çoktan geldi" ifadelerini kullandı.

İran'dan Suudi Arabistan'a Kardeşlik Mesajı
 Prens Sultan Hava Üssü

ABD’NİN STRATEJİK UÇAKLARI HASAR GÖRMÜŞTÜ

Wall Street Journal gazetesinin (WSJ), ABD’li ve Arap yetkililere dayandırdığı haberinde, geçtiğimiz cuma günü Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’ne İran tarafından düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısında ABD’ye ait bazı stratejik uçakların hasar gördüğü belirtilmişti. Haberde, ABD envanterinde bulunan E-3 Sentry tipi erken uyarı (AWACS) uçağının da zarar gören unsurlar arasında yer aldığı, aynı saldırıda ABD’ye ait yakıt ikmal uçaklarının hasar gördüğü ve 12 askerin yaralandığı ifade edilmişti.

İran'dan Suudi Arabistan'a Kardeşlik Mesajı
Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan Suudi Arabistan'a Kardeşlik Mesajı - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'dan Suudi Arabistan'a Kardeşlik Mesajı - Son Dakika
