İran'dan Tarihi Zafer Açıklaması

08.04.2026 03:12
İran, ABD ile müzakerelerin İslamabad'da başlayacağını duyurarak 'tarihi bir zafer' elde etti.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, müzakerelerin "ABD tarafına tam bir güvensizlik içinde" 10 Nisan Cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlayacağını duyurarak, "Tarihi bir zafer elde ettik" dedi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD, İsrail ve İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından açıklamada bulundu. Konsey, "İran, ABD'yi 10 maddelik planını kabul etmeye zorlayarak tarihi bir zafer elde etti. ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü, nükleer zenginleştirme hakkını ve tüm yaptırımların kaldırılmasını kabul etti" dedi.

Müzakerelerin "ABD tarafına tam bir güvensizlik içinde" 10 Nisan Cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlayacağını duyuran Konsey, "İran bu müzakereler için iki hafta süre ayıracaktır. Bu süre, tarafların anlaşmasıyla uzatılabilir" dedi.

Bu süre zarfında ülkedeki ulusal birliğin korunması ve zafer kutlamalarının güçlü bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Konsey, "Mevcut müzakereler ulusal müzakereler olup sahadaki durumun bir devamıdır. Devrimci liderlerin ve sistemin en üst kademelerinin gözetiminde yürütülen bu sürece tüm halkın, seçkinlerin ve siyasi grupların güvenmesi ve destek vermesi, ayrıca her türlü bölücü ifadeden kesinlikle kaçınması gerekmektedir" dedi.

İran'ın talepleri konusunda kararlı olduğunun altı çizen Konsey, "Eğer düşmanın sahada yaşadığı mağlubiyet müzakerelerde kesin bir siyasi kazanıma dönüşürse, bu büyük tarihi zaferi hep birlikte kutlayacağız. Aksi takdirde İran ulusunun tüm talepleri karşılanana kadar sahada omuz omuza savaşacağız. Ellerimiz tetiktedir ve düşmanın yapacağı en ufak bir hataya anında tüm gücümüzle karşılık verilecektir" dedi.

İran basını ABD'ye sunulan 10 maddeyi paylaştı

İran basınında yer alan haberlerde, İran'ın ABD'ye sunduğu teklifin 10 maddesi paylaşıldı. Haberde söz konusu maddelerin, saldırmazlık taahhüdü, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün sürdürülmesi, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin kabul edilmesi, tüm birincil yaptırımların kaldırılması, tüm ikincil yaptırımların kaldırılması, tüm BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi, tüm Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu kararlarının sona erdirilmesi, İran'a tazminat ödenmesi, ABD muharip kuvvetlerinin bölgeden çekilmesi ve Lübnan'da Hizbullah'a karşı yürütülenler de dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi olduğu aktarıldı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

