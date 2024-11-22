İran'dan UAEA'ya Tepki: Yeni Santrifüjler Aktif Edilecek

Politika

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEA) İran'ın nükleer programını kınayan kararına tepki olarak, İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer tesislerde bulunan ve uranyumu daha hızlı zenginleştirebilen yeni nesil santrifüjlerin aktif hale getirileceğini açıkladı.

UAEA Yönetim Kurulu'nun Almanya, Fransa ve İngiltere'nin sunduğu İran aleyhindeki karar tasarısı oylandı. UAEA'nın geçmişteki nükleer olaylarla bağlantılı olarak beyan edilmemiş nükleer parçacıkların varlığı veya kullanımı hakkında kapsamlı ve güncel bir değerlendirme yapması ve İran'ın nükleer programıyla ilgili öne çıkan konuları, İran'ın bu konularda kurumla iş birliğini içerecek şekilde sunmasını talep eden kararına İran'dan tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı ve İran Atom Enerjisi Kurumu, UAEA'nın İran kararına tepki olarak ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride, "Bu siyasi karar, İran ile UAEA arasında son dönemde gelişen olumlu iş birliği anlayışına zarar vermektedir. Karar, Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD'nin baskısıyla kabul edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Etkili önlemler alınması talimatını verildi"

İranlı yetkililerin, İran karşıtı her türlü karara karşılık verileceğine dair önceki açıklamalarına atıfta bulunulan bildiride UAEA'nın aldığı karara tepki olarak nükleer tesislerde hazır bulunan ve uranyumu daha hızlı zenginleştirebilen yeni nesil santrifüjlerin aktif hale getirileceği açıklandı. Bildiride, "Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, karara tepki olarak nükleer tesislerdeki çeşitli tiplerde yeni nesil ve gelişmiş santrifüjlerin devreye alınması da dahil olmak üzere etkili önlemler alınması talimatını vermiştir. İran, bu adımı barışçıl nükleer faaliyetlerini sürdürmek ve ulusal çıkarlarını korumak amacıyla atmıştır. Buna rağmen, UAEA ile Teknik ve Güvenlik Denetimi Anlaşması çerçevesindeki iş birliğini sürdürmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

19 ülke evet demişti

İran karşıtı karar tasarısı 19 ülkenin 'evet' 3 ülkenin 'hayır' 12 ülkenin ise 'çekimser' oyuyla kabul edildi. Kararda Tahran yönetimine UAEA ile derhal iş birliği yapma çağrısı yapıldı.

İran'ın nükleer tesislerinde gelişmiş santrifüjleri kullanma kararı, uranyum zenginleştirme hızını ve bu anlamda zenginleştirilmiş uranyum stokunu artıracağı anlamına geliyor. İran'ın elinde IR6, IR8 ve IR10 gibi yeni nesil gelişmiş santrifüjleri bulunuyor. - TAHRAN