İran Devrim Muhafızları: Filistin Zaferi, Siyonist Yenilgi - Son Dakika
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Politika

İran Devrim Muhafızları: Filistin Zaferi, Siyonist Yenilgi

İran, Gazze'deki ateşkesi Filistin için zafer, Siyonist rejim için yenilgi olarak değerlendirdi.

16.01.2025 11:32
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin yayınladığı bildiride, "Bugün savaşın sona ermesi ve Siyonist rejime ateşkesi kabul ettirme, Filistin için apaçık bir zafer, Siyonist rejim için ise daha büyük bir yenilgidir" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin bir bildiri yayımladı. Bildiride, İsrail'in Filistin direnişi karşısında teslim olduğu belirtilerek, "İsrail rejimi, ABD'nin tam desteği ve Avrupa ile bölgesel müttefiklerinin yardımlarına rağmen İsrailli esirleri askeri operasyonlarla kurtarma, Hamas'ı yok etme ve kuzeydeki yerleşimcileri geri döndürme hedeflerinin hiçbirine ulaşamamıştır. 463 gün süren saldırılar sonucunda 50 binden fazla savunmasız insanın hayatını kaybetmesine, yüz binlercesinin yaralanmasına ve Gazze'nin altyapısının yüzde 80'inden fazlasının yok olmasına rağmen Gazze halkının eşsiz sabrı ve direnişin çelik iradesi karşısında teslim olmak zorunda kalmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"Filistin için apaçık bir zafer, Siyonist rejim için ise daha büyük bir yenilgi"

Gazze'de sağlanan ateşkesin Filistin direnişi için zafer anlamına geldiği belirtilen bildiride, "Bugün savaşın sona ermesi ve Siyonist rejime ateşkesi kabul ettirme, Filistin için apaçık bir zafer, Siyonist rejim için ise daha büyük bir yenilgidir. Bu durum güçlü Gazze halkını mutluluk, canlılık ve direnişle dolu bir şekilde evlerine döndürürken, işgalci rejimin başındaki kasap ve kan emici lideri, eleştiriler, protestolar ve iç çatışmalarla karşı karşıya bırakmıştır" denildi.

"Hamas, anlaşma masasından zaferle ayrılmıştır"

Hamas'ın direnişi ve müzakerelerdeki başarısına dikkat çekilen bildiride, "Hamas, Gazze'nin mazlum ancak güçlü halkının destansı direnişi sayesinde anlaşma masasından zaferle ayrılmıştır. Bu süreç, Filistin direnişinin kanın kılıca galip geldiği bir sembol olduğunu bir kez daha göstermiştir. Siyonist rejim, direnişin iradesi karşısında askeri ve toplumsal dayanıklılığını kaybetmiş, ekonomik çöküş ve siyasi yalnızlıkla yüzleşmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, direnişin Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için mücadeleye devam edeceği vurgulandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Devrim Muhafızları: Filistin Zaferi, Siyonist Yenilgi - Son Dakika

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