İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı: İsrail, Gazze'deki savaşın kısa süreceği mesajını gönderdi - Son Dakika
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Politika

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı: İsrail, Gazze'deki savaşın kısa süreceği mesajını gönderdi

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, katıldığı bir programda İsrail'in İran'ın Nisan ayında gerçekleştirdiği misillemesini önlemek için Mısır Dışişleri Bakanı aracılığıyla Gazze'deki savaşın kısa süreceği mesajını ilettiğini söyledi. Hacızade ayrıca, İsrail'in stratejik bir zafer peşinde olduğunu ve Gazze'deki savaşın dünya halklarının bilinçlenmesinin bir bedeli olduğunu belirtti.

30.05.2024 17:03
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İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade katıldığı bir programda, " İsrail, İran'ın Nisan ayında gerçekleştirdiği yıkıcı misillemesini önlemek için Mısır Dışişleri Bakanı aracılığıyla Gazze'deki savaşın kısa süreceği mesajını gönderdi" dedi.

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, Kum kentinde katıldığı bir programda İsrail saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hacızade, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğunu hedef alan saldırısına değinerek, "İsrail'in amacı İran'ın askeri komutanlarını öldürmek olsaydı bu suçu Suriye'deki İran konsolosluğu dışında işleyebilirdi ancak, İsrail 7 Ekim'in başarısızlığına misilleme olarak stratejik bir zafer peşindeydi" dedi.

Dünya halklarının aydınlanması ve bilinçlenmesi gerektiğini söyleyen Hacızade, "Gazze'deki savaş dünyanın bilinçlenmesinin bir bedeli ve bugün dünyada yaşanan olayların hepsi Gazze savaşının sonucudur. Savaşın genişlemesi İsrail'e çok pahalıya mal oldu. Oysaki onlar, maliyeti düşük, etkisi yüksek bir eylemin peşindeydi" ifadelerini kullandı.

İsrail'den İran'a Gazze mesajı

İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna saldırı gerçekleştirmesinin ardından Mısır dışişleri bakanı aracılığıyla mesaj gönderdiğini söyleyen Hacızade, "İsrail ve ABD, İran'ın vereceği cevaba karşı bölge ülkelerini İsrail'i savunacak şekilde donattı. Yaklaşık 221 savaş uçağını saldırıları önlemek için hazırda bekletiyordu. İsrail, İran'ın yıkıcı misillemesini önlemek için Mısır dışişleri bakanı aracılığıyla Gazze'deki savaşın kısa süreceği mesajını gönderdi" ifadelerini kullandı.

İran misilleme saldırı gerçekleştirmişti

İran, İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan İran konsolosluğuna yönelik saldırı gerçekleştirmişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan'dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Zahedi ile Zahedi'nin yardımcılarından Muhammed Hacı Rahimi ve Hüseyin Aminullah'in de aralarında bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetmişti. İran ise misilleme olarak İsrail'e 13 Nisan'da 185 insansız hava aracı (İHA), 110 karadan karaya füze ve 36 seyir füzesiyle saldırı gerçekleştirmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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