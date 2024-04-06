İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2 Bin 127 Mahkumun Af Talebini Onayladı

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2 bin 127 mahkumun af kapsamına alınması veya cezalarının hafifletilmesi ile ilgili öneriyi onayladı.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle bazı mahkumlara af veya ceza indirimi içeren öneriye onay verdi. Söz konusu kararın, askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan 2 bin 127 mahkumu kapsadığı ve bu mahkumların af kapsamına alınarak serbest bırakılacağı veya cezalarının hafifletileceği belirtildi.
Öte yandan, İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Hameney'e yazdığı mektupta, gerekli şartlara sahip 2 binin üzerinde mahkumun cezalarının hafifletilmesi veya affedilmesini önermişti. - TAHRAN
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