İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri: Bağımsız Ülkeler Dolar Egemenliğinden Kurtulmak İstiyor

Politika

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Rusya'da düzenlenen BRICS+ toplantısında, "Bağımsız ülkeler tek kutuplu sistemde dolar egemenliğinden rahatsızlar ve dünya ticaretinde dolardan kurtulmak tüm bağımsız ülkelerin ortak talebi" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenen BRICS+ toplantısında konuştu. Bakıri, BRICS oluşumunun tek kutuplu dünya düzenine karşı demokrasiyi ve çok kutupluluğu savunan güçlü bir birliktelik olduğunu ifade etti. Bakıri, "BRICS çok kutuplu bir dünya sistemi içerisinde küresel egemenliği iyileştirerek daha adil bir düzenin inşa edilmesi için belirlediği hedefler doğrultusunda programlar oluşturmakta ve ilerlemektedir. BRICS, gücünü dünyaya göstermiştir ve her geçen gün bu oluşuma katılmayan isteyen aynı düşünce ve arzuya sahip ülkelerin sayısı artmaktadır" şeklinde konuştu. Bakıri dünyada farklı ülkelerin BRICS oluşumuna üye olmak istemelerinin "çok kutuplu dünya" arayışının bir sonucu olduğunu vurguladı. Dünya ticaret sisteminin Batılı ülkelerin kontrolünde olduğunu ve bu sistemin diğer ülkelerin aleyhine kullanıldığını belirten Bakıri, "Bağımsız ülkeler tek kutuplu sistemde dolar egemenliğinden rahatsızlar ve dünya ticaretinde dolardan kurtulmak tüm bağımsız ülkelerin ortak talebi" dedi.

"Batılı ülkeler bağımsız ekonomilere karşı yaptırım kozunu kullanmaya çalışıyor"

Bakıri, "Ülkelerin dolara olan bağımlılıkları ekonomilerini zayıflatıyor ve saldırılara açık bırakıyor. Bu soruna bir çözüm yolunun bulunmaması ülke ekonomilerini bataklığa sürüklemeye devam edecektir. Küresel sistem ve Batılı ülkeler bağımsız ekonomilere karşı yaptırım kozunu kullanmaya çalışıyor. Yaptırımlar bağımsız ülkeleri dize getirmek ve küresel taleplerini bağımsız ülkelere dayatmak için kullanılan bir araca dönüştü" şeklinde konuştu.

" Gazze'de yaşananlar tek kutuplu küresel sistemin neden olduğu vahşetin en gerçekçi örneği"

Gazze'de Filistinlilere karşı İsrail'in devam ettirdiği saldırı ve işgalin sona erdirilmesi çağrısında bulunan Bakıri, "Bugün Gazze'de yaşananlar tek kutuplu küresel sistemin neden olduğu vahşetin en gerçekçi örneğidir. On binlerce günahsız Filistinlinin, kadınların ve çocukların öldürülmesi, okulların, hastanelerin ve sivil yerleşim alanlarının hedef alınması ve tüm bu katliamlara rağmen İsrail'in her türlü silah ve maddi desteği almaya devam etmesi, tek kutuplu sistemin sonucudur" dedi. Bakıri, "İran'a göre tek çözüm yolu, Filistin'de işgalciliğin şartsız olarak sona ermesi ve daha sonra Filistin'in geleceğini belirlemek için Birleşmiş Milletler'in denetimi altında Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler dahil tüm Filistinlilerin katılımıyla referandum yapılmasıdır" dedi. - NİJNİY NOVGOROD