İran Dışişleri Bakanı: "ABD'nin yaptırımları kaldırma yönündeki adımları kağıt üzerinde iyi olabilir, ancak yeterli değil" - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer anlaşmaya dönüş için yürütülen müzakerelere değinerek, "ABD'nin nükleer program yaptırımlarını kaldırma yönündeki adımları kağıt üzerinde iyi olabilir, ancak yeterli değil" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için yürütülen müzakerelere dair gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD'nin bazı yaptırmalara muafiyet kararı getirmesine değinen Bakan Abdullahiyan, "Bugünlerde aracılarla ABD tarafına uygulamada iyi niyetlerini göstermeleri gerektiğine dair açık ve net mesajlar gönderiyoruz. Washington yönetimi iyi niyetlerini eylemlerle ve objektif olarak göstermelidir. Pratikte iyi niyet, sahada somut bir şeyin olması gerektiği anlamına gelir" dedi. Abdullahiyan, "Bazı yaptırımlardan feragat etmek, onların iyi niyetinin bir göstergesi olabilir. ABD'nin nükleer program yaptırımlarını kaldırma yönündeki adımları kağıt üzerinde iyi olabilir, ancak yeterli değil" ifadelerini kullandı. Nükleer anlaşmayla ilgili İran'a verilmesi istenen garantilere değinen Abdullahiyan, "Yaptırımların kaldırılmasına yönelik Viyana görüşmelerinde başta Batı olmak üzere taraflardan gerekli garantilerin alınması temel meselelerimizden biridir. Siyasi, hukuki ve ekonomik alanlarda garantiler almaya çalışıyoruz ve talebimiz de bu" dedi. Abdullahiyan, "İran heyeti tüm siyasi, hukuki ve ekonomik düzeylerde garanti istedi. Bazı yerlerde anlaşmaya varıldı, ancak İran müzakere ekibi Batı'dan Viyana Anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerine bağlı kalacaklarına dair somut güvenceler istemeye devam edecek" şeklinde konuştu. - TAHRAN