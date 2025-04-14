İran Dışişleri Bakanı Arakçi Rusya'ya Gidecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yapılacak ikinci tur müzakereler öncesinde daha önce planlanmış bir ziyaret kapsamında Rusya'ya seyahat edecek.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yapılacak ikinci tur müzakereler öncesinde Rusya'ya gidiyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Arakçi'nin daha önce planlanmış bir ziyaret kapsamında Moskova'ya seyahat edeceğini açıkladı. Bekayi, "Dışişleri Bakanı, bu haftanın sonuna doğru Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret, Maskat'taki görüşmelere ilişkin son gelişmeleri değerlendirmek için bir fırsat olacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün yaptığı açıklamada Arakçi'nin Moskova'ya gerçekleştireceği ziyareti doğruladı. Zaharova açıklamasında, "İranlı meslektaşlarımızı bekliyoruz" diyerek Arakçi'nin ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve bazı diğer yetkililerle görüşeceğini bildirdi. - TAHRAN