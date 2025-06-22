İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Rusya\'ya Gitti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İstanbul'daki temaslarının ardından Rusya'ya geldi. Arakçi, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İstanbul'da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Rusya'ya geldi. İsrail ile devam eden çatışmalar konusunda diplomatik temaslarını sürdüren Arakçi, yarın başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. - MOSKOVA