İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "İran'ın iyi ve güçlü bir anlaşmaya varmak için göstermiş olduğu kararlılıkta hiçbir şüphe yoktur" - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "İran'ın iyi ve güçlü bir anlaşmaya varmak için göstermiş olduğu kararlılıkta hiçbir şüphe yoktur"

27.07.2022 21:17
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "İran'ın iyi ve güçlü bir anlaşmaya varmak için göstermiş olduğu kararlılıkta hiçbir şüphe yoktur"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile nükleer müzakereyi ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile nükleer müzakereyi ele aldı. Abdullahiyan görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "İran'ın iyi ve güçlü bir anlaşmaya varmak için göstermiş olduğu kararlılıkta hiçbir şüphe yoktur" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yaptıkları telefon görüşmesinde nükleer anlaşmaya dönüş müzakerelerini ele aldıkları açıklandı. Abdullahiyan görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına ilişkin müzakerelerde İran yönetiminin kararlı olduğunu belirterek, "İran'ın iyi ve güçlü bir anlaşmaya varmak için göstermiş olduğu kararlılıkta hiçbir şüphe yoktur" dedi. Abdullahiyan, "ABD bir çözüm bulmak ve bir anlaşmaya varmak için gerçekçi bir adım atarsa, tüm taraflara iyi bir anlaşma sağlanacaktır" ifadelerini kullanarak, İran'ın müzakerelerin başlangıcından bu yana anlaşmaya varmadaki ciddiyetini ve iyi niyetini gösterdiğini söyledi. Abdullahiyan, ABD tarafından nükleer anlaşma kapsamında yayınlanan son anlaşma metnine işaret ederek, "İran diplomasi ve müzakere yolunu sürdürüyor. ABD sürekli bir anlaşma istediğini belirtiyor, Dolayısıyla bu yaklaşım anlaşma metninde ve pratikte görülmelidir" dedi.

"Artık nükleer müzakereleri sonuçlandırmanın zamanı gelmiştir"

Borrell ise, İran tarafının şu ana kadar müzakerelerdeki ciddiyetini gösterdiğini belirterek, "Artık nükleer müzakereleri sonuçlandırmanın zamanı gelmiştir. Avrupa nükleer müzakerelerin neticelenmesi için her türlü arabuluculuğa ve yardıma hazırdır" ifadelerini kullandı.

Nükleer anlaşmaya dönüş müzakereleri

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" adı verilen ve İran nükleer faaliyetlerinin denetlenmesini içeren anlaşma imzalanmıştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilirken, Tahran yönetimi de nükleer faaliyetlerini anlaşma öncesine çekmişti. Bunun üzerine ABD yönetimi, İran'ı ağır ekonomik yaptırımlarla hedef almıştı. Nükleer anlaşmaya dönüş için Avusturya'nın başkenti Viyana'da Nisan 2021'de İran, Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında müzakerelere başlanmıştı. Joe Biden'ın Kasım 20221'de başkanlık koltuğuna oturmasıyla ABD'nin de anlaşmaya dönmesi için görüşmeler yürütülüyordu. Ancak müzakereler, geçtiğimiz mart ayında farklı nedenlerle durdurulmuştu. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Hüseyin Emir, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'İran'ın iyi ve güçlü bir anlaşmaya varmak için göstermiş olduğu kararlılıkta hiçbir şüphe yoktur' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "İran'ın iyi ve güçlü bir anlaşmaya varmak için göstermiş olduğu kararlılıkta hiçbir şüphe yoktur" - Son Dakika
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