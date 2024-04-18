İran Dışişleri Bakanı: İsrail'e karşı geri adım atmayacağız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail karşısında ülkelerinin ulusal çıkarları ve güvenliği doğrultusunda karar aldıklarını ve geri adım atmayacaklarını belirterek, "Meşru müdafaa hakkımızı kullandık ve saldırımız sona erdi" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Filistin konusunda gerçekleşen Birleşmiş Milletler genel oturumunda İsrail ile yaşanan gerilime ilişkin konuştu. İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Konsolosluğunu hedef alan saldırısına değinen Abdullahiyan, "İsrail konsolosluk binamızı hedef alarak açık bir şekilde uluslararası sözleşmeleri ihlal etmiştir. Ancak ABD, İngiltere ve Fransa'nın tamamen sorumsuzca davranışları nedeniyle BM bu saldırıyı kınamaktan dahi aciz kaldı. Hiçbir devlet, ülkesinin hakimiyeti anlamına gelen büyükelçiliğine yönelik böylesi pervasız bir saldırı karşısında sessiz kalmaz" ifadelerini kullandı.
"13 Nisan'da gerçekleştirdiğimiz saldırı gerekliydi"
İran'ın İsrail saldırıları karşısında bu zamana kadar soğukkanlı kalmaya çalıştığını kaydeden Abdullahiyan, konsolosluk saldırısının kırmızıçizgiyi aştığını ve Tahran yönetiminin söz konusu saldırı karşısında daha fazla sessiz kalamayacağını söyledi. Abdullahiyan, "13 Nisan'da gerçekleştirdiğimiz saldırı gerekliydi. Çünkü bu saldırı dışında başka bir seçeneğimiz yoktu. Saldırımız tamamen konsolosluk saldırısına bir misilleme olarak gerçekleştirildi ve hiçbir sivil yerleşim yeri hedef alınmadı. Saldırıda İsrail'in konsolosluk binamızı hedef alan iki önemli askeri tesisi hedef alındı" dedi.
"En sert, beklenmedik ve ağır bir şekilde karşılık veririz"
Abdullahiyan, İsrail karşısında ülkelerinin ulusal çıkarları ve güvenliği doğrultusunda karar aldıklarını ve geri adım atmayacaklarını belirterek, "İsrail rejiminin İran'ın çıkarlarına yönelik her türlü saldırısına ve eylemine karşı, rejime en sert, beklenmedik ve ağır bir şekilde karşılık veririz" dedi.
Abdullahiyan, "Meşru müdafaa hakkımızı kullandık ve saldırımız sona erdi. Şimdi İran'ın ulusal çıkarlarını ve toprağını hedef almama konusunda dikkat etmesi gereken İsrail rejimidir. İran'a karşı böylesi maceralardan uzak durmalıdır. Ülkemizin güvenliği ve çıkarlarının korunmasında şakamız yok" ifadelerini kullandı. - TAHRAN
Son Dakika › Politika › İran Dışişleri Bakanı: İsrail'e karşı geri adım atmayacağız - Son Dakika
ABD, BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin'in BM'ye tam üyeliği talep edilen karar tasarısını veto etti. Oylamada 12 evet, 2 çekimser oy kullanılırken, ABD tasarıyı veto etti.
Bolu Belediye Meclisi'nde yapılan toplantıda, Gölcük Tabiat Parkı'ndaki yapıların kiralanması konusu görüşüldü. Gölcük Platformu üyeleri, bungalovların kullanımına karşı çıkarak protesto gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Tanju Özcan, maddenin komisyona iade edileceğini açıkladı.
Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti'nde düzenlenen gösteride binlerce Bosnalı Sırp, Srebrenitsa soykırımının inkar edildiği bir protestoya katıldı. Gösteride RS Başkanı Milorad Dodik ve diğer önemli Sırp yetkililer konuşma yaptı. Dodik, Srebrenitsa'da yaşananların savaş sonucu işlenen bir suç olduğunu ancak soykırım olmadığını savundu. RS hükümeti, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşülecek olan Srebrenitsa Soykırımı Anma Günü karar taslağına tepki olarak bu gösteriyi düzenledi.
Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı'nın başkan yardımcıları Belediye Meclis üyeleri Abdullah Burak Livan ve Eda Büyükdemirci olarak atanmıştır.
Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, göreve başlamasının ardından şehir içi ulaşım problemini çözmek için S.S. Kastamonu Özel Halk Otobüsü İşletmesi ile toplantı gerçekleştirdi. Ulaşım master planı, mesafeye göre ücret, sarı otobüs ve otoparklar gibi konuları bilimsel ve akılcı çözümlerle hayata geçireceklerini belirtti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Olympiakos karşılaşmasını tribünden takip etti. Bakan Bak, protokol tribünde yerini alarak müsabakayı izledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?