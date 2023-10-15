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İran Dışişleri Bakanı: İsrail'in cinayetlerini sürdürmesi halinde bölgedeki durumun mevcut haliyle kalacağını kimse garanti edemez - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı: İsrail'in cinayetlerini sürdürmesi halinde bölgedeki durumun mevcut haliyle kalacağını kimse garanti edemez

Son Güncelleme: 15.10.2023 13:38

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile gerçekleştirdiği görüşmede, İsrail'in Filistinlilere yönelik savaş suçlarını ve cinayetlerini sürdürmesi halinde, bölgedeki durumun mevcut haliyle kalacağının kimse tarafından garanti edilemeyeceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile gerçekleştirdiği görüşmede " İsrail'in Filistinlilere yönelik savaş suçlarını ve cinayetlerini sürdürmesi halinde, bölgedeki durumun mevcut haliyle kalacağı kimse tarafından garanti edilemez" dedi.

İNSANİ YARDIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katar temaslarını sürdürüyor. İranlı Bakan, başkent Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile görüştü. Filistin'deki son durumun ele alındığı görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Filistinlilere yönelik insani yardımlar görüşüldü.

"HER GÜN SİVİLLERİN HEDEF ALINMASI TAHAMMÜL EDİLEMEZ"

Abdullahiyan, "İsrail'in Filistinlilere yönelik savaş suçlarını ve cinayetlerini sürdürmesi halinde, bölgedeki durumun mevcut haliyle kalacağı kimse tarafından garanti edilemez. ABD yönetimi, İsrail rejimi katliamlarına devam ederken bölge ülkelerini soğukkanlı olmaya davet ediyor ancak İsrail'e her türlü yardımı yapıyor ve savaş suçlarının önünü açıyor. İsrail rejiminin her gün sivilleri hedef alması tahammül edilemez. Gazze'ye yönelik saldırılar, muhasara, insani yardımların ulaşımına getirilen engeller ortadan kaldırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"VAHİM SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ise Gazze'de acilen ateşkes çağrısında bulunarak, sivillerin korunması ve esirlerin serbest bırakılması konusunda çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Filistin'in tüm İslam ülkelerinin gündemi olduğunu belirten Al Thani, Filistin halkını destekleme konusunda tüm ülkelerin birlik içerisinde hareket ettiğini söyledi. İsrail saldırıları sonucu bölgede oluşan gerilimin yayılma tehlikesine işaret eden Al Thani, "Şiddet dalgasının daha geniş alanlara yayılması vahim sonuçlar doğurabilir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakanı: İsrail'in cinayetlerini sürdürmesi halinde bölgedeki durumun mevcut haliyle kalacağını kimse garanti edemez - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı: İsrail'in cinayetlerini sürdürmesi halinde bölgedeki durumun mevcut haliyle kalacağını kimse garanti edemez - Son Dakika
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