İran: "ABD ile mahkum takası yapmaya hazırız" - Son Dakika
Üye Girişi

İran: "ABD ile mahkum takası yapmaya hazırız"

18.08.2022 01:08
İran: "ABD ile mahkum takası yapmaya hazırız"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "İran olarak, ABD ile mahkum takası yapmaya hazırız. ABD'de suçsuz yere yargılanan İran vatandaşlarının ailelerine ve evlerine geri dönmeleri için gereken çalışmayı yapacağız" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "İran olarak, ABD ile mahkum takası yapmaya hazırız. ABD'de suçsuz yere yargılanan İran vatandaşlarının ailelerine ve evlerine geri dönmeleri için gereken çalışmayı yapacağız" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, başkent Tahran'da mahkum takasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kenani, "İran, nükleer anlaşmadan bağımsız olarak, birçok kanaldan ABD tarafına mahkum meselesiyle ilgilenmeye hazır olduğunu defalarca iletti. İran olarak, ABD ile mahkum takası yapmaya hazırız. ABD'de suçsuz yere yargılanan İran vatandaşlarının ailelerine ve evlerine geri dönmeleri için gereken çalışmayı yapacağız. ABD'nin harekete geçmek ve var olan engelleri kaldırmak yerine sadece İran aleyhine propaganda yapması oldukça şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, İran'da güvenlik gerekçesiyle tutuklulukları devam eden çifte vatandaşların serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Blinken açıklamasının devamında, "ABD olarak bu kişilerin serbest bırakılması için çalışıyoruz ve Robert Malley'de bu talebi iletti" demişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısının ardından mahkum takası veya nükleer müzakereler dahil herhangi bir konuda doğrudan ABD ile görüşmelerinin olmadığını ve görüşmelerin sadece Enrique Mora'nın da aralarında bulunduğu arabulucular aracılığıyla yürütüldüğünü söylemişti. - TAHRAN

YORUMLAR
500
İran: 'Nükleer müzakereler sona erdi, anlaşma süreci devam ediyor' İran: 'Nükleer müzakereler sona erdi, anlaşma süreci devam ediyor' Çin, ABD'yi Tek-Çin İlkesine Kesinlikle Uymaya Çağırdı Çin, ABD'yi Tek-Çin İlkesine Kesinlikle Uymaya Çağırdı
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dışişleri Bakanlığı, Mahkum, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İran: 'ABD ile mahkum takası yapmaya hazırız' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:20 Bu gece yarısından sonra geçerli olacak! Benzine 83 kuruş indirim, motorine ise 77 kuruş zam geldi
00:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan lüks otellerde spa yaptıran kadınlara tepki: Göbeği ile diz kapağı arasını dokunduramaz
00:10 Erzurum'da deprem! 3.7'lik sarsıntı vatandaşı korkuttu
00:00 Kosova-Sırbistan gerginliği NATO'yu harekete geçirdi! Gerilim büyürse müdahale edebilirler
23:23 Rusya'dan S-400 sevkiyatı iddiası ABD'yi korkuttu! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulundu
23:03 Muharrem İnce ve Ümit Özdağ, merak edilen ittifak sorusunu cevapladı: Daha Türkiye seçim ortamına girmedi
22:49 Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak
22:27 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'ini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Estetikle bambaşka biri oldu
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız
22:02 Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet düğününden çok özel görüntüleri! Babası ve Cüneyt Arkın da yanında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 05:37:33. #1.11#
SON DAKİKA: İran: "ABD ile mahkum takası yapmaya hazırız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement