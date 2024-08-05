İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Saldırganı Cezalandırma Hakkına Sahibiz - Son Dakika
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Politika

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Saldırganı Cezalandırma Hakkına Sahibiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik düzenlediği suikast ve İran'ın vereceği karşılığa ilişkin açıklamalarda bulundu. Kenani, uluslararası hukuk çerçevesinde saldırganı cezalandırma hakkına sahip olduklarını belirterek, ulusal güvenliklerini, egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini koruma haklarını kesin ve tartışmasız bir şekilde gördüklerini ifade etti.

05.08.2024 13:39
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani İsrail ile yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, "Uluslararası hukuk çerçevesinde saldırganı cezalandırma hakkına sahibiz. Ulusal güvenliğimizi, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü koruma hakkımızı kesin ve tartışmasız bir hak olarak görüyoruz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, düzenlediği haftalık basın toplantısında İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik düzenlediği suikast ve İran'ın vereceği karşılığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Haniye'yi öldürmesiyle Filistin direnişini kıramayacağını belirterek saldırıyı kınadıklarını ve İsrail'e gereken cevabı vereceklerini söyleyen Kenani, "Gaspçı Siyonist rejim, diğer Filistinli ve direniş liderlerinin şehit edilmesinde olduğu gibi şehit Haniye'nin hunharca öldürülmesinden de bir sonuç elde edemeyecektir" dedi.

Haniye'nin kanının mazlum Filistin halkının ve tüm özgürlük savunucularının mücadelesini daha da kararlı hale getireceğini belirten Kenani, "Bu alçakça, korkakça ve hunharca eylem, Siyonist rejimin Filistin halkının özgürlük için mücadelesindeki kararlılığını ve iradesini sekteye uğratmayacaktır" şeklinde konuştu.

"İran, saldırgana karşı cezalandırma hakkına sahiptir"

İsrail'in Haniye'yi Tahran'da öldürmesinin uluslararası hukuk, İran'ın toprak bütünlüğü ve uluslararası toplumun siyasi normlarının açık bir ihlali olduğunu belirten Kenani, "Uluslararası hukuk çerçevesinde saldırganı cezalandırma hakkına sahibiz. Ulusal güvenliğimizi, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü koruma hakkımızı kesin ve tartışmasız bir hak olarak görüyoruz. Kimse İran'ın gaspçı, saldırgan ve maceracı bir rejime karşı cezalandırma ve caydırıcılık oluşturma konusundaki yasal hakkını sorgulama yetkisine sahip değildir" ifadelerini kullandı.

İran'ın talebi üzerine Cidde'de toplantı yapılacak

İran'ın talebi ve dost ülkelerin iş birliğiyle BM Güvenlik Konseyi'nin özel toplantısının düzenlendiğini belirten Kenani, "Şu ana kadar gerekli hukuki ve siyasi adımları attık ve bu suikastı uluslararası toplumda kınamak için diplomatik faaliyetlerde bulunduk" diye konuştu.

İsrail'in eylem ve suçlarını kınamak amacıyla İslam İşbirliği Teşkilatı dışişleri bakanlarının olağanüstü toplantısını düzenleme talebinde bulunduklarını söyleyen Kenani, "Bu talep İslam ülkeleri tarafından da olumlu karşılandı. Bu bağlamda Çarşamba günü İslam İşbirliği Teşkilatı dışişleri bakanlarının olağanüstü toplantısı Cidde'de gerçekleşecek" şeklinde konuştu.

"İstikrarın sağlanması adına İsrail'in cezalandırılmasını desteklemelidir"

İran'ın bölgede gerilimin peşinde olmadığını söyleyen Kenani, "Bölgedeki gerilimin kaynağı gaspçı siyonist rejimdir. Bölge içindeki ve dışındaki istikrar çabalarına sürekli olarak olumsuz yanıt vermiştir" dedi. Kenani, İran'ın bölgede istikrarı korumak istediğini belirterek, "Bu konu işgalci siyonist rejimin eylemleri karşısında cezalandırılması ile gündem oluyor. Uluslararası toplum bölgede istikrarın sağlanması adına İsrail'in cezalandırılmasını desteklemelidir" dedi.

"Hiç bir meşruiyeti olmayan siyonist rejime mesaj gönderilmesine gerek duymuyoruz"

Kenani, "Biz siyonist rejimi haniye cinayetinin faili olarak görüyoruz ve rejim bunun sonuçlarını görmeli. Bu rejimi destekleyenler de eylemlerinin uluslararası hukuk çerçevesinde sonuçlarına katlanmalıdır. Hiç bir meşruiyeti olmayan siyonist rejime herhangi bir taraftan mesaj gönderilmesine gerek duymuyoruz" diye konuştu.

"Bölgedeki gerilimin sorumlusu siyonist rejimdir"

ABD'nin diplomatik kanallardan İran'a mesaj gönderdiği haberlerini değerlendiren Kenani, "Bölgede gerilimin artmasından İran sorumlu değil. ABD siyonist rejimin ortağıdır ve ABD'den aldığı koltuksuz destek ile bölgedeki gerilimin sorumlusu siyonist rejimdir. Bu konuda mesaj gönderilmesine gerek yok, ABD üzerine düşeni yapsın ve siyonist rejimi durdursun" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Saldırganı Cezalandırma Hakkına Sahibiz - Son Dakika

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