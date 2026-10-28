İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, Trump'ın sözlerini diplomasiyi hiçe saymakla eleştirdi - Son Dakika
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İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, Trump'ın sözlerini diplomasiyi hiçe saymakla eleştirdi

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Trump'ın İslamabad Mutabakat Zaptı açıklamalarının Washington'ın diplomasiyi hiçe saydığını gösterdiğini belirtti. Bekayi, Trump'ın mutabakata inanmadığını, bunu zaman kaybı gördüğünü söylemesinin ABD'nin taahhütlerini boş gösterdiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İslamabad Mutabakat Zaptı hakkındaki açıklamalarının Washington'un "diplomasiyi hiçe saydığını" gösterdiğini ifade etti.

Sözcü Bekayi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İslamabad Mutabakat Zaptı hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Bekayi, "Washington'un diplomasiyi hiçe saydığı bir kez daha gözler önüne serildi. Başkan Trump'ın İslamabad Mutabakat Zaptı'na hiçbir zaman inanmadığını ve bunu zaman kaybı olarak gördüğünü itiraf etmesi, diplomatik taahhütlerinin ne kadar boş olduğunu ortaya koyuyor. İran için bu yeni bir şey değil. Washington'un taahhütlerinden cayma ve uluslararası yükümlülükleri işine gelmediği zamanlarda bir kenara atma konusunda uzun bir geçmişi var" ifadelerini kullandı.

ABD'ye destek veren ülkelere de tepkisini sürdüren Bekayi, "Avrupa devletlerinin ve Washington'u savunan diğer tarafların ABD'nin yanlış davranışlarını aklamaya ve hesap verebilirlikten korumaya devam etmesinin hiçbir gerekçesi yoktur. Verilen sözlerin tutulmaması mazur görülemez, uluslararası hukuk seçici bir şekilde uygulanamaz ve hiçbir siyasi manipülasyon Washington'u sorumluluktan kurtaramaz" dedi.

Trump'ın sözleri

ABD Başkanı Donald Trump dün seçim mitinginde yaptığı konuşmada, İslamabad Mutabakat Zaptı'na hiçbir zaman inanmadığını ve bunu "zaman kaybı" olarak gördüğünü söylemişti.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriDışişleri BakanlığıDonald TrumpWashingtonPolitikaDünyaİranSon Dakika

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