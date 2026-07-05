İran Hamaney'in Cenazesinde Hamas ve Hizbullah ile Görüştü - Son Dakika
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İran Hamaney'in Cenazesinde Hamas ve Hizbullah ile Görüştü

05.07.2026 12:53
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İran Dışişleri Bakanı, Hamaney'in cenaze töreni öncesinde Hamas ve Hizbullah heyetleriyle görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dini lider Ali Hamaney'in cenaze töreni öncesinde başkent Tahran'da Hamas ve Hizbullah heyetleriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney için bugün başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, cenaze töreni öncesinde Hamas ve Hizbullah heyetleriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığına göre, Hamas Şura Konseyi Başkanı Muhammad Darwish liderliğindeki Hamas heyeti, Hamaney'in ölümü için taziyelerini iletti ve Arakçi'ye Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki durum hakkında bilgi verdi. Darwish, Filistin topraklarındaki duruma yönelik uluslararası tepkiyi "felaket" olarak nitelendirerek, İsrail'in hesap vermesi çağrısında bulundu. İran'ın Filistin'e olan desteği için teşekkür eden Hamas Şura Konseyi Başkanı Darwish, Tahran'ı, çatışma sırasında elde ettiği "askeri ve diplomatik kazanımlar" için tebrik etti.

Arakçi ise Hamas heyetine teşekkür ederek, İran'ın Filistin devletine desteğini yeniden teyit etti.

"Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesi yönündeki çabalar sürecek"

IRNA'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanı, eski Lübnan milletvekili Muhammed Fneish başkanlığındaki Hizbullah heyetiyle de bir görüşme gerçekleştirdi. Fneish, Lübnan'a verilen destekten dolayı teşekkür ederken, Tahran'ın ABD ve İsrail ile son çatışmalar sırasında gösterdiği askeri ve diplomatik performansı takdir etti.

Arakçi ise Hizbullah'ın direnişini övdü ve öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı saygıyla andı. Ayrıca İran'ın, ateşkes mutabakatı çerçevesinde Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesi yönündeki çabalarını sürdürmeye devam edeceğini ifade etti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Hamaney'in Cenazesinde Hamas ve Hizbullah ile Görüştü - Son Dakika

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