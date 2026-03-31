İran: Her türlü kara harekatına hazırız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Arap basınına verdiği röportajda, ABD'nin muhtemel bir kara harekatına ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Her türlü kara harekatına hazırız. Umarım karşı taraf hesap hatası yapmaz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Arap basınına verdiği röportajda, ABD ile mevcut temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın ABD tarafından iletilen tekliflere ilişkin tutumuna değinen Arakçi, "ABD'nin 15 maddelik teklifine herhangi bir yanıt vermedik. Ayrıca hiçbir öneri ya da şart da sunmuş değiliz. Müzakerelere ilişkin henüz bir karar almadık, ancak bu konuda değerlendirmelerimiz sürüyor ve savaşın sona ermesine yönelik şartlarımız açıktır. Ateşkesi kabul etmiyoruz, yalnızca İran'da değil, tüm bölgede savaşın tamamen sona ermesini istiyoruz. Bu kapsamda şartlarımız, saldırıların tekrar etmeyeceğine dair garanti verilmesi ve uğranılan zararların tazmin edilmesini içeriyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'tan doğrudan mesajlar aldığını belirten Arakçi, "Ancak bu süreç, müzakere yürüttüğümüz anlamına gelmiyor. Şu anda yaşananlar, doğrudan ya da bölgedeki dost ülkeler aracılığıyla yürütülen bir mesaj alışverişinden ibarettir. Bu mesajlar, uyarılar ve karşılıklı görüş alışverişi niteliği taşımakta olup yine dost ülkeler üzerinden iletilmektedir. İran'da belirli bir tarafla yürütülen herhangi bir müzakere söz konusu değildir. Mesajlar Dışişleri Bakanlığı üzerinden alınmakta, güvenlik kurumları arasında da iletişim sürdürülmekte ve tüm süreç, belirli bir çerçevede, hükümet aracılığıyla ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin denetimi altında yürütülmektedir" dedi.

"Hürmüz Boğazı barış için bir güzergah olabilir"

Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arakçi, "Hürmüz Boğazı tamamen açık ancak bizimle savaşanlara kapalı. Dost ülkelerin gemilerinin güvenli geçişi için gerekli tüm tedbirleri aldık. Hürmüz Boğazı barış için bir güzergah olabilir ve bu konudaki kararlar kıyıdaş ülkelere aittir" ifadelerini kullandı.

"Her türlü kara harekatına hazırız"

Muhtemel bir kara harekatına ilişkin de değerlendirmede bulunan Arakçi, "Savaşı istemedik ve biz başlatmadık. Tüm adımlarımız meşru müdafaa kapsamındadır. Ancak her türlü kara harekatına hazırız. Umarım karşı taraf hesap hatası yapmaz" şeklinde konuştu.

"Saldırılar yalnızca ABD hedeflerine yönelik"

Arakçi ayrıca, İran'ın Körfez'deki dost ülkelere yönelik herhangi bir saldırı hedefinin bulunmadığını, saldırıların yalnızca ABD'ye ait üsler ve çıkarlarla sınırlı olduğunu belirterek, komşu ülkelerle ilişkilerde güvenin yeniden inşasının zor olabileceğini ancak Tahran'ın bu süreci yeniden tesis edeceğine inandığını ifade etti.

"ABD ile müzakere ettik, ancak sonuç onların saldırısı oldu"

İran'ın ABD ile müzakerelerde hiçbir zaman olumlu bir deneyim yaşamadığını söyleyen Arakçi, "Gerçek şu ki, ABD ile müzakerelerden hiçbir zaman olumlu bir deneyim yaşamadık. Yıllar önce bir kez müzakere ettik ve hatta bir anlaşmaya vardık, ancak ABD hiçbir açıklama yapmadan anlaşmadan çekildi. Geçen yıl iki kez ve bu yıl da bir kez ABD ile müzakere ettik, ancak sonuç onların saldırısı oldu" dedi.

İran'ın şu anda ABD'ye güvenmek için herhangi bir neden görmediğini aktaran Arakçi, "ABD ile yapılacak müzakerelerin herhangi bir sonuç vereceğine dair hiçbir inancımız yok. Güvenimiz sıfır. Dürüst olduklarına inanmıyoruz" dedi. - TAHRAN