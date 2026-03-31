İran: Her türlü kara harekatına hazırız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran: Her türlü kara harekatına hazırız

31.03.2026 23:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'nin olası kara harekatına karşı hazır olduklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Arap basınına verdiği röportajda, ABD'nin muhtemel bir kara harekatına ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Her türlü kara harekatına hazırız. Umarım karşı taraf hesap hatası yapmaz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Arap basınına verdiği röportajda, ABD ile mevcut temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın ABD tarafından iletilen tekliflere ilişkin tutumuna değinen Arakçi, "ABD'nin 15 maddelik teklifine herhangi bir yanıt vermedik. Ayrıca hiçbir öneri ya da şart da sunmuş değiliz. Müzakerelere ilişkin henüz bir karar almadık, ancak bu konuda değerlendirmelerimiz sürüyor ve savaşın sona ermesine yönelik şartlarımız açıktır. Ateşkesi kabul etmiyoruz, yalnızca İran'da değil, tüm bölgede savaşın tamamen sona ermesini istiyoruz. Bu kapsamda şartlarımız, saldırıların tekrar etmeyeceğine dair garanti verilmesi ve uğranılan zararların tazmin edilmesini içeriyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'tan doğrudan mesajlar aldığını belirten Arakçi, "Ancak bu süreç, müzakere yürüttüğümüz anlamına gelmiyor. Şu anda yaşananlar, doğrudan ya da bölgedeki dost ülkeler aracılığıyla yürütülen bir mesaj alışverişinden ibarettir. Bu mesajlar, uyarılar ve karşılıklı görüş alışverişi niteliği taşımakta olup yine dost ülkeler üzerinden iletilmektedir. İran'da belirli bir tarafla yürütülen herhangi bir müzakere söz konusu değildir. Mesajlar Dışişleri Bakanlığı üzerinden alınmakta, güvenlik kurumları arasında da iletişim sürdürülmekte ve tüm süreç, belirli bir çerçevede, hükümet aracılığıyla ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin denetimi altında yürütülmektedir" dedi.

"Hürmüz Boğazı barış için bir güzergah olabilir"

Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arakçi, "Hürmüz Boğazı tamamen açık ancak bizimle savaşanlara kapalı. Dost ülkelerin gemilerinin güvenli geçişi için gerekli tüm tedbirleri aldık. Hürmüz Boğazı barış için bir güzergah olabilir ve bu konudaki kararlar kıyıdaş ülkelere aittir" ifadelerini kullandı.

"Her türlü kara harekatına hazırız"

Muhtemel bir kara harekatına ilişkin de değerlendirmede bulunan Arakçi, "Savaşı istemedik ve biz başlatmadık. Tüm adımlarımız meşru müdafaa kapsamındadır. Ancak her türlü kara harekatına hazırız. Umarım karşı taraf hesap hatası yapmaz" şeklinde konuştu.

"Saldırılar yalnızca ABD hedeflerine yönelik"

Arakçi ayrıca, İran'ın Körfez'deki dost ülkelere yönelik herhangi bir saldırı hedefinin bulunmadığını, saldırıların yalnızca ABD'ye ait üsler ve çıkarlarla sınırlı olduğunu belirterek, komşu ülkelerle ilişkilerde güvenin yeniden inşasının zor olabileceğini ancak Tahran'ın bu süreci yeniden tesis edeceğine inandığını ifade etti.

"ABD ile müzakere ettik, ancak sonuç onların saldırısı oldu"

İran'ın ABD ile müzakerelerde hiçbir zaman olumlu bir deneyim yaşamadığını söyleyen Arakçi, "Gerçek şu ki, ABD ile müzakerelerden hiçbir zaman olumlu bir deneyim yaşamadık. Yıllar önce bir kez müzakere ettik ve hatta bir anlaşmaya vardık, ancak ABD hiçbir açıklama yapmadan anlaşmadan çekildi. Geçen yıl iki kez ve bu yıl da bir kez ABD ile müzakere ettik, ancak sonuç onların saldırısı oldu" dedi.

İran'ın şu anda ABD'ye güvenmek için herhangi bir neden görmediğini aktaran Arakçi, "ABD ile yapılacak müzakerelerin herhangi bir sonuç vereceğine dair hiçbir inancımız yok. Güvenimiz sıfır. Dürüst olduklarına inanmıyoruz" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran: Her türlü kara harekatına hazırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını küstahça kutladı İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını küstahça kutladı
Siirt’te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti Siirt'te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Netanyahu’dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek Netanyahu'dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek
Küresel kriz kapıda İran’dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı

00:26
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
00:19
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası’ndaki hedefimizi açıkladı
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası'ndaki hedefimizi açıkladı
23:53
Sabahlara kadar uyumak yok İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
23:42
Çeyrek asır bekledik İşte Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
23:42
24 yıllık hasret sona erdi A Milli Takımımız Dünya Kupası’nda
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda
21:38
İran’dan, Suudi Arabistan’da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
İran'dan, Suudi Arabistan'da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2026 00:55:07. #7.12#
SON DAKİKA: İran: Her türlü kara harekatına hazırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.