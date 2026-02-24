İran Hükümeti: Öğrencilerin Görüşleri Önemli - Son Dakika
İran Hükümeti: Öğrencilerin Görüşleri Önemli

24.02.2026 13:54
Hükümet Sözcüsü Muhacerani, üniversite protestolarına diyalogla yaklaşılacağını belirtti.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ülkedeki üniversitelerde düzenlenen protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin görüşlerini dinlemeye ve üniversitelerde doğrudan temas kurmaya hazırız" dedi.

İran'da üniversite öğrencileri, hükümetin baskıcı uygulamalarına ve 28 Aralık'ta başlayan protestolarda yaşanan ölümlere dikkat çekmek için protesto gösterileri düzenliyor. Kampüslerde düzenlenen protestolara ilişkin hükümetten ilk resmi açıklama geldi. Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani düzenlediği basın toplantısında, üniversitelerde yaşanan protestolara değinerek, "Öğrenciler genç ve dinamik bir kesimdir. Elbette itiraz etme hakları vardır. Yaşanan bazı olaylar onları derinden etkilemiş ve öfkeye yol açmış olabilir. Ancak herkesin hassasiyetleri ve kırmızı çizgileri gözetmesi gerekir. Kutsal değerler ve bayrak, hangi şartta olursa olsun aşılmaması gereken sınırlar arasındadır" dedi.

"Kalıcı çözümün diyalogdan geçtiğini biliyoruz"

Çözümün gerilimde değil diyalogda olduğunu vurgulayan Muhacerani, "Ne eğitimin durması ne de itiraz edenlerin sesinin duyulmaması doğru bir yaklaşım olur. Bu iki durumun sağduyulu bir zeminde birlikte yürütülebileceğine inanıyoruz. Hükümet olarak öğrencilerin görüşlerini dinlemeye ve üniversitelerde doğrudan temas kurmaya hazırız. Eğitim sürecinin kesintiye uğramaması gerekiyor. Üniversitelerin açık kalması hem bilimsel faaliyetlerin sürmesi hem de öğrencilerin çoğunluğunun talebi açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.

Toplumun içinde bulunduğu şartları herkesin doğru değerlendirmesi gerektiğini belirten Muhacerani, "Bir tarafta yaşanan acılar ve öfke, diğer tarafta ise artan tehditler ve uluslararası baskılar söz konusu. Bu süreçte devlet kurumlarının ve karar vericilerin tüm bu unsurları dikkate alması büyük önem taşıyor. Kalıcı çözümün diyalogdan geçtiğini biliyoruz. Ortam sakinleştikten sonra sağduyulu bir şekilde konuşabilmeliyiz" şeklinde konuştu.

Üniversitelerde karşıt gruplar karşı karşıya gelmişti

İran'da 28 Şubat'ta başlayan protestolarda hayatını kaybedenler için başkent Tahran başta olmak üzere bazı şehirlerdeki üniversitelerde anma etkinlikleri düzenlenmişti. Etkinlikler sırasında bir grup öğrenci İran bayrağı açarak yönetime destek sloganları atarken, diğer bir grup ise yönetim karşıtı ve reform talepleri içeren sloganlar atmış; İran bayrağını yakmıştı. Üniversite kampüsleriyle sınırlı kalan gösterilerde zaman zaman gerginlik yaşanmış, çıkan arbedelerde bazı öğrenciler yaralanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Politika, Hükümet, İran, Son Dakika

