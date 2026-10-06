İran İçişleri Bakanı Momeni, Doha'da iddia edilen 3 İranlı pilotun akıbetini ele aldı

İran İçişleri Bakanı Eskandar Momeni, Katarlı mevkidaşı Şeyh Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani gerçekleştirdiği görüşmede Tahran'ın Katar'da alıkonduğunu iddia ettiği 3 İranlı pilotun akıbetinin ele alındığını

İran İçişleri Bakanı Eskandar Momeni, Katar'da temaslarda bulunuyor. Momani, başkent Doha'da Katarlı mevkidaşı Şeyh Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani ile görüştü. Görüşmeyi verimli olarak tanımlayan Momeni, görüşmede Tahran'ın Katar'da alıkonduğunu iddia ettiği 3 İranlı pilotun akıbetinin ele alındığını sözlerine ekledi. İranlı bakan ayrıca, görüşmede organize suç örgütleri, güvenlik alanında işbirliği ve uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin konuların da gündeme geldiğii bildirdi.

Katar iddiaları yalanlamıştı

Tahran, İranlı pilotların 2 Mart'ta Katar'daki ABD'ye ait Al Udeid Hava Üssü'ne yönelik operasyon sırasında kaybolduğunu açıklamıştı. İranlı yetkililer daha sonra yaptıkları açıklamalarda, Katar'daki saldırının ardından dönüş yolunda düşürülen iki savaş uçağında bulunan 4 pilottan birinin olay sırasında hayatını kaybettiğini, diğer 3 pilotun ise Katar tarafından esir alındığını öne sürmüştü.

Katar ise İran'ın söz konusu iddialarını yalanlamıştı.