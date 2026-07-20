İran İçişleri Bakanı Pakistan'da

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a geldi.

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi'nin daveti üzerine Pakistan'a resmi ziyarette bulundu. Havalimanında mevkidaşı Naqvi tarafından karşılanan Mumini'nin temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile bir araya gelmesi bekleniyor. Pakistan basınında yer alan haberlerde, görüşmelerde ABD-İran arasındaki çatışmaların ve taraflar arasındaki müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik diplomatik çabaların ele alınmasının beklendiği ifade edildi.

Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ve İran arasında 18 Haziran'da 14 maddelik mutabakat zaptı imzalanmış ve barış görüşmeleri teknik düzeyde yapılmıştı. Çıkmaza giren görüşmelerin ardından ABD, 7 Temmuz'da yeniden İran'a yönelik saldırılarına başlamıştı. - İSLAMABAD