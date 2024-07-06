İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, halka mesaj verdi - Son Dakika
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Politika

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, halka mesaj verdi

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra halka verdiği mesajda, onları yalnız bırakmayacağına yemin etti. Pezeşkiyan, iç ve dış politikada reformlar yapmayı ve Batı ile ilişkileri normalleştirmeyi hedeflediğini belirtti.

06.07.2024 11:13
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İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, seçim sonuçlarının kesinleşmesinden ardından İran halkına verdiği mesajda, "Elimi size uzatıyorum ve sizi bu yolda yalnız bırakmayacağıma yemin ediyorum. Siz de beni yalnız bırakmayın" dedi.

İran'da 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu tamamlandı. İran Türkü Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan oyların yüzde 53.7'sini alarak ülkenin 9'uncu cumhurbaşkanı oldu. Pezeşkiyan seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Sevgili İran halkı, seçimler sona erdi ve bu bizim yolculuğumuzun sadece başlangıcı. Önümüzdeki zorlu yol, ancak güven, birliktelik ve gönül birliği ile aşılabilir. Elimi size uzatıyorum ve sizi bu yolda yalnız bırakmayacağıma yemin ediyorum. Siz de beni yalnız bırakmayın" ifadelerini kullandı.

İç ve dış politikada Pezeşkiyan

Reformist Mesut Pezeşkiyan seçim döneminde yürüttüğü kampanyasında, iç ve dış politikaya ilişkin sorunların çözümlerine yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Pezeşkiyan, ülkedeki zorunlu başörtüsü, etnik ayrımcılık ve mezhep ayrımcılığı konularına vurgu yapmış, mevcut internet kısıtlamalarının büyük bir oranda kaldırılacağı, ekonomi, adalet ve iç sorunlarını çözeceği vaadini vermişti. Batı ile daha iyi ilişkilerin kurulması gerektiğini savunan Pezeşkiyan, Batı ile ilişkileri normalleştirme, ABD ile nükleer anlaşmaya geri dönerek uluslararası yaptırımları kaldırma ve bölge ülkeleri ile ilişkileri geliştirme esaslarını hedeflediğini belirtmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, halka mesaj verdi - Son Dakika

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