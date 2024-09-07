İran'dan Haniye'nin İntikam Vadi - Son Dakika
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Politika

İran'dan Haniye'nin İntikam Vadi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Koordinatörü General Muhammed Rıza Nakti, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e intikam alacağını söyledi.

07.09.2024 14:56
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Koordinatörü General Muhammed Rıza Nakti, öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin intikamının zamanı geldiğinde İsrail'den kesinlikle alınacağını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Koordinatörü General Muhammed Rıza Nakti, İran'ın başkenti Tahran'da katıldığı bir programda gazetecilerin eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastına İran'ın nasıl karşılık vereceğine ilişkin sorularına cevap verdi. Haniye'nin Tahran'da İsrail tarafından hedef alınmasına "kesinlikle" karşılık vereceklerini belirten Nakti, İran'ın alacağı intikamda hiçbir şüphenin olmadığını ve alınacak intikamın İranlı yetkililer tarafından çoğu kez dile getirildiğini ifade etti.

Nakti, " İsfahan'daki dostlarımıza tatlılarını hazırlamalarını söyledim. Halkımız, intikam konusunda iyi haberler alacak. Ancak atılacak adımın zamanlaması önemli ve uygun zamanda verilecek karşılığın etkisi daha yüksek olacaktır" ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın İsrail'e misilleme saldırısı yapması bekleniyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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