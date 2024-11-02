İran, İsrail'e Sert Yanıt Verecek

Politika

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, İsrail'in saldırısına misilleme yapılacağını işaret ederek, "Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından Siyonist İsrail rejimine verilecek askeri yanıt hakkında nihai karar alındı. İsrail'e verilecek yanıt Gerçek Vaad 2 operasyonundan daha yıkıcı olacak ve bu konuda bölgedeki direniş güçleri ile ortak hareket edeceğiz" dedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, İsrail'in saldırısı sonrası İran'ın yapacağı misillemeye dair açıklamalarda bulundu. Kevseri, "Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından Siyonist İsrail rejimine verilecek askeri yanıt hakkında nihai karar alındı ve Konseyin tüm üyeleri İsrail'e askeri yanıt verme konusunda hemfikir. Bu kararın ne zaman uygulanacağı, silahlı kuvvetlerimize bağlı. Operasyonun nasıl ve ne zaman gerçekleştirileceği konusunda planlamalar ise yapılıyor. İsrail'e verilecek yanıt Gerçek Vaad 2 operasyonundan daha yıkıcı olacak ve bu konuda bölgedeki direniş güçleri ile ortak hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hükümet kaynaklarından İran'ın savaş tuzağına çekilmeye çalışıldığı yönünde gelen açıklamaları değerlendiren Kevseri, İsrail'e verilecek yanıta dair kararın Ulusal Güvenlik Konseyini ilgilendirdiğini belirtti. Kevseri, "Hükümetten bazı yetkililerin görüşleri İsrail'e yanıt verilmemesi yönünde olabilir ancak bu kişilerin alınacak kararda herhangi bir rolleri yok. Siyonist İsrail rejimine verilecek askeri yanıtın kararı Ulusal Güvenlik Konseyinde alınıyor" şeklinde konuştu.

"Siyonist rejime yanıt vereceğiz"

İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası Tahran'ın karşılık verme hakkı olduğunu ve uluslararası hukuk çerçevesinde meşru müdafaa hakkını kullanacağını belirten Kevseri, "Düşman, İran'a karşı büyük bir kötülük ve yanlış yaptı. Şu an uluslararası hukuk çerçevesinde bizim karşılık verme hakkımız oluştu. Bu şekilde Siyonist rejime karşı yeni bir operasyon düzenleyebiliriz. Bu bizim en doğal hakkımız ve gelecekte Siyonist rejime yanıt vereceğiz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN