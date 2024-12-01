İran, İsrail'in BM Genel Kurulu'ndan Çıkarılması İçin Başvuruda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran, İsrail'in BM Genel Kurulu'ndan Çıkarılması İçin Başvuruda Bulundu

İran, İsrail\'in BM Genel Kurulu\'ndan Çıkarılması İçin Başvuruda Bulundu

İran İnsan Hakları Konseyi Genel Sekreteri Kazım Garibabadi, İsrail'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan çıkarılması gerektiğini belirterek bu konuda dört üst düzey BM yetkilisine başvuruda bulundu.

01.12.2024 10:44  Güncelleme: 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İRAN'ın İnsan Hakları Konseyi Genel Sekreteri Garibabadi, İsrail'in BM Genel Kurulu'ndan çıkarılması gerektiğini söyledi.

İran İnsan Hakları Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Kazım Garibabadi, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndan çıkarılması için dört üst düzey BM yetkilisine başvurduklarını bildirdi. Garibabadi açıklamasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey Başkanı Robert Rey, BM Kadın Komisyonu Başkanı ABD al-Aziz Umm al-Wasil ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'e çağrıda bulundu.

Kazım Garibabadi başvurusunda, İsrail'in BM'den ihraç edilme cezasına çarptırılması gerektiğini ve çok sayıda BM üyesinin, İsrail'in BM Genel Kurulu üyeliğinin sona erdirilmesi yönünde talepleri olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran, İsrail'in BM Genel Kurulu'ndan Çıkarılması İçin Başvuruda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:31 Halep ve İdlib’i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı
10:52 Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKKYPG’ye alan açtı Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı
10:33 Almanya’nın 200 yıllık otomotiv devi küresel kriz nedeniyle iflas etti Almanya'nın 200 yıllık otomotiv devi küresel kriz nedeniyle iflas etti
09:38 Suriye’de ilerleyen muhalif grubun lideri, Rusya’nın hava saldırısında öldürüldü Suriye'de ilerleyen muhalif grubun lideri, Rusya'nın hava saldırısında öldürüldü
05:57 Bartın’da katliam gibi kaza: 5 genç feci şekilde can verdi Bartın'da katliam gibi kaza: 5 genç feci şekilde can verdi
09:55 Yeniay’da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak Yeniay'da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak!
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:22 İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
09:00 Memurlara yeni haklar geliyor Memurlara yeni haklar geliyor
08:50 Eski Türk futbolcu Avrupa’nın en azılı örgütünün üyesi çıktı Eski Türk futbolcu Avrupa'nın en azılı örgütünün üyesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 12:22:52. #1.11#
SON DAKİKA: İran, İsrail'in BM Genel Kurulu'ndan Çıkarılması İçin Başvuruda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.