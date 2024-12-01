İran, İsrail\'in BM Genel Kurulu\'ndan Çıkarılması İçin Başvuruda Bulundu

Politika

İRAN'ın İnsan Hakları Konseyi Genel Sekreteri Garibabadi, İsrail'in BM Genel Kurulu'ndan çıkarılması gerektiğini söyledi.

İran İnsan Hakları Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Kazım Garibabadi, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndan çıkarılması için dört üst düzey BM yetkilisine başvurduklarını bildirdi. Garibabadi açıklamasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey Başkanı Robert Rey, BM Kadın Komisyonu Başkanı ABD al-Aziz Umm al-Wasil ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'e çağrıda bulundu.

Kazım Garibabadi başvurusunda, İsrail'in BM'den ihraç edilme cezasına çarptırılması gerektiğini ve çok sayıda BM üyesinin, İsrail'in BM Genel Kurulu üyeliğinin sona erdirilmesi yönünde talepleri olduğunu ifade etti.