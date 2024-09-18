İran, İsrail'in Lübnan Saldırılarını Kınıyor

Politika

İran Hükümet Sözcüsü Fatıma Muhacerani İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, "İsrail'in saldırıları uluslararası toplum nezdinde nefret ve öfkeye neden oluyor" dedi.

İran Hükümet Sözcüsü Fatıma Muhacerani, Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından bugün de telsizlerin infilak ettirilmesine tepki gösterdi. Muhacerani sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'da gerçekleştirilen patlamaların sorumlusu olarak İsrail'in kınanması gerektiğini belirtti. Muhacerani, "İsrail'in saldırıları uluslararası toplum nezdinde nefret ve öfkeye neden oluyor. İsrail'in yüzlerce sivilin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden olan düzenlediği dünkü saldırısını ve bugün tekrar Hizbullah'ın telsizlerini hedef alan saldırısını şiddetle kınıyorum. İran olarak yaralıların tedavisi için her türlü yardımı yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Lübnan'da saat 15.30 sıralarında Hizbullah mensuplarının haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılması sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, en az 2 bin 750 kişi yaralanmıştı. Çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından bugün telsizler infilak ettirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, telsizlerin patlatılması sonucu en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 300'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. - TAHRAN