İran Lideri Hamaney: İsmail Haniye'nin Öldürülmesinin İntikamını Almayı Görev Ediniyoruz - Son Dakika
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Politika

İran Lideri Hamaney: İsmail Haniye'nin Öldürülmesinin İntikamını Almayı Görev Ediniyoruz

İran dini lideri Ali Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Hamaney, İsrail'i katil ve terörist olarak nitelendirerek, intikam almayı vazifeleri olarak gördüklerini belirtti.

31.07.2024 13:43
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İran dini lideri Ali Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesine ilişkin, "Katil ve terörist Siyonist rejim (İsrail), değerli misafirimizi evimizde şehit ederek ağır bir cezanın zeminini hazırladı. Haniye'nin intikamını almayı vazifemiz olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

İran dini lideri Ali Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, "Katil ve terörist Siyonist rejim (İsrail), değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri derinden üzdü, ancak kendisine yönelik ağır bir cezanın da zeminini hazırladı" dedi.

"Kanının intikamını almayı vazifemiz olarak görüyoruz"

Hamaney, açıklamasında taziyelerini bildirerek, "İslam ümmetine, direniş cephesine, Filistin milletine ve özellikle Şehit Haniye'nin ailesi ile onunla birlikte şehit olan yanındaki arkadaşı için baş sağlığı diliyorum. İslam Cumhuriyeti topraklarında yaşanan bu acı ve çetin olayda, Haniye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran Lideri Hamaney: İsmail Haniye'nin Öldürülmesinin İntikamını Almayı Görev Ediniyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Lideri Hamaney: İsmail Haniye'nin Öldürülmesinin İntikamını Almayı Görev Ediniyoruz - Son Dakika
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