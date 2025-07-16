İran Meclisi'nde Müzakere Uyarısı - Son Dakika
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Politika

İran Meclisi'nde Müzakere Uyarısı

16.07.2025 15:54
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İran Meclisi, ABD ile müzakerelere ön şartlar getirilmesi gerektiğini duyurdu.

İran Meclisi'nde, ABD ile müzakerelere ilişkin okunan bildiride, "ABD, müzakereyi İran'ı aldatmak ve Siyonist rejimin ani askeri saldırılarını gizlemek için bir araç haline getirmiştir. Bu nedenle, artık eskisi gibi şartsız müzakere yürütülemez. Yeni müzakereler için mutlaka ön şartlar belirlenmeli ve bu şartlar tam olarak yerine getirilmeden hiçbir görüşme başlatılmamalıdır" denildi.

İran Meclisi'nde, ABD ile müzakereler ve İsrail ile yaşanan 12 günlük savaşa ilişkin milletvekillerinin hazırladığı bildiri okundu. İran Meclisi Başkanlık Kurulu üyesi Ahmed Nadiri tarafından Genel Kurul'da okunan bildiride, "Siyasi gücün en önemli unsurlarından biri diplomasi ve müzakere yeteneğidir. Diplomasi sahası da tıpkı bir savaş alanı gibidir. Gerçekte, diplomasi, ülkeler arasında bir güç mücadelesidir. ABD, müzakereyi İran'ı aldatmak ve Siyonist rejimin ani askeri saldırılarını gizlemek için bir araç haline getirmiştir. Bu nedenle, artık eskisi gibi şartsız müzakere yürütülemez. Yeni müzakereler için mutlaka ön şartlar belirlenmeli ve bu şartlar tam olarak yerine getirilmeden hiçbir görüşme başlatılmamalıdır" ifadeleri kullanıldı.

"Halkın bilinci ve birliği zaferin anahtarı oldu"

Bildiride, İsrail'in 12 günlük savaş sürecinde stratejik hedeflerine ulaşamadığı belirtilerek, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in önderliğinde zafer kazanıldığı ifade edildi. Bildiride, "Düşmanın bu tarihi dönemde yenilgiye uğramasındaki en büyük etken, halkın derin bilinci, birliği ve zamanında gösterdiği tepkidir. Halk, düşmanla iş birliği yapmadığı gibi kayıtsız da kalmadı. Siyonist rejimin oluşturduğu can ve mal tehlikesine rağmen, İran halkı hiçbir çağrı ya da önceden planlama olmadan ilk saatlerden itibaren sokaklara çıkarak 'Kahrolsun ABD', 'Kahrolsun İsrail' ve 'Canım İran'a feda olsun' sloganları attı" denildi.

"ABD ve Avrupa, İsrail'i cesaretlendirdi"

ABD ve Avrupa ülkelerinin, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından sorumlu olduğu ifade edilen bildiride, "İnsan hakları savunucusu olduğunu iddia eden ülkeler, Siyonist rejimi İran'a saldırma konusunda cesaretlendirdi. Katil ABD Başkanı, tam bir aldatmacayla kendisini müzakere ve diplomasi pozisyonunda gösterirken, Siyonist İsrail rejimiyle tam bir uyum içerisinde hareket etti. ABD, 12 günlük savaş boyunca İsrail'e istihbarat, silahlandırma, hatta operasyonel ve savunma desteğini esirgemedi. Sonunda da nükleer tesislerimize sembolik saldırıyla ülkemize yönelik işgal belgesini imzalayarak sorumluluğu üstlendi" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

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