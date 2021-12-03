İran: "Müzakereler yavaş ilerliyor" - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesinde, Viyana müzakerelerinin genel anlamda iyi olduğunu belirterek, "Ancak müzakereler yavaş ilerliyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Viyana müzakerelerindeki son durumun ele alındığı belirtildi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, nükleer anlaşmaya taraf olan ülkelerin Viyana müzakerelerinde anlaşmaya varmak için çaba göstermelerinin önemli olduğunu belirtti. Tarafların anlaşmaya varmak için belirli konularda esneklik göstermesi gerektiğini belirten Borrell, "Avrupa Birliği olarak sorunların çözümü noktasında her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

"Anlaşma yeniden mümkün"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise, Viyana müzakerelerinin genel anlamda iyi olduğunu belirterek, "Ancak müzakereleri yavaş ilerliyor" ifadesini kullandı. Abdullahiyan, "İran heyeti tamamen iyi bir niyet ve ciddiyetle müzakere masasında tam yetkiyle bulunuyor. Her müzakere ve adımda hedefimiz nükleer anlaşmayı ihlal eden ABD yaptırımlarının tamamen kaldırılmasıdır" dedi. Nükleer anlaşmanın yeniden mümkün olduğunu belirten Abdullahiyan, "Anlaşma yeniden mümkün ancak bunun olabilmesi için bazı ülkelerin tehdit dilini bırakması ve karşılıklı saygı dilini kullanması gerekiyor. Biz her konuda açık, somut ve pratik programlara sahibiz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN