İran Nükleer Tesisleri Ağır Hasar Gördü - Son Dakika
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Politika

İran Nükleer Tesisleri Ağır Hasar Gördü

25.06.2025 17:17
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İran, ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu nükleer tesislerinin ağır hasar gördüğünü açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail'in saldırılarına hedef olan İran'ın nükleer tesislerinin son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Nükleer tesislerimiz ağır hasar gördü. Çünkü bu tesisler tekrar tekrar saldırıya uğradı" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına ve Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğini askıya alma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran halkının bu süreçte büyük acılar yaşadığını belirten Bekayi, "Ancak halkımız, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı kararlılıkla durdu. Bu, insanlığa karşı işlenmiş bir savaş suçudur ve İsrail bunun hesabını vermelidir" dedi.

"Meclisten geçen tasarı, halkın iradesini yansıtıyor"

UAEA ile iş birliğinin askıya alınmasına ilişkin yasa tasarısının İran Meclisi tarafından kabul edilmesine değinen Bekayi, "UAEA ile iş birliğinin durdurulmasına ilişkin tasarının onaylanması, ülkemize yönelik yasa dışı saldırılara verilmiş açık bir yanıttır. Nükleer tesislerimiz ve bilim insanlarımız korunmalı, güvenlikleri tam olarak sağlanmalıdır. Meclis tarafından kabul edilen tasarıya göre, UAEA denetçileri ancak İran'ın barışçıl nükleer faaliyetleri ile nükleer tesislerinin güvenliği garanti altına alındığında ülkeye giriş izni alabilecektir" ifadelerini kullandı.

"Barışçıl nükleer enerji hakkımızdan vazgeçmeyiz"

Bekayi, İran'ın nükleer enerjiye sahip olma hakkının korunduğunu vurgulayarak, "İran, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) çerçevesinde bu haktan faydalanmakta kararlı ve her şartta bu hakkını koruyacaktır" dedi.

"Teknik detaylar ikinci planda kalmalı"

ABD'nin saldırılarının yalnızca İran'ın nükleer altyapısını değil, uluslararası hukuk, diplomasi ve insani değerleri de hedef aldığını belirten Bekayi, "Uluslararası toplumun önceliği, ABD'nin yasa dışı eylemlerini açık şekilde kınamak olmalıdır. Teknik detaylar ikinci planda kalmalıdır" şeklinde konuştu.

"Nükleer tesislerimiz ağır hasar gördü"

ABD ve İsrail'in saldırılarına hedef olan İran'ın nükleer tesislerinin son durumuna da değinen Bekayi, "Evet, nükleer tesislerimiz ağır hasar gördü. Çünkü bu tesisler tekrar tekrar saldırıya uğradı. Bu konuda ekleyecek başka bir şeyim yok, çünkü bu teknik bir mesele. İran Atom Enerjisi Kurumu ve ilgili diğer kurumlar bu konuyla ilgileniyor" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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