İran: Nükleer Tesislerimizi Yıkamazsınız - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran: Nükleer Tesislerimizi Yıkamazsınız

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in saldırı tehditlerine karşı cesur bir yanıt verdi.

13.02.2025 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in nükleer tesislere yönelik saldırı iddialarıyla ilgili, "Düşmanlarımız bizi nükleer tesislerimize saldırmakla tehdit ediyor. Buyurun, saldırın. O tesisleri çocuklarımız inşa etti. Eğer yüz tanesini yok ederseniz, çocuklarımız binlercesini yapar" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ülkenin güneybatısındaki Buşehr kentinde düzenlenen "Eğitim alanında adaleti yayma hareketi" programında konuştu. Eğitim alanında yeniliğe ihtiyaçları olduğunu belirten Pezeşkiyan, ülkede artan beyin göçünden endişe duyduğunu ifade ederek, "Ülkesine ve bölgesine bağlı nesiller yetiştirmeliyiz. Bu ülkenin büyümesi için çaba göstermeliyiz" dedi. Eğitimin ülkenin kalkınmasındaki rolüne vurgu yapan Pezeşkiyan, İran'ın nükleer programında elde ettiği kazanımların genç nesiller sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

ABD ve İsrail'e gözdağı

ABD ve İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı tehditlerine değinen Pezeşkiyan, "Düşmanlarımız bizi nükleer tesislerimize saldırmakla tehdit ediyor. Buyurun, saldırın. O tesisleri çocuklarımız inşa etti. Eğer yüz tanesini yok ederseniz çocuklarımız binlercesini yapar" ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan İran'ın saldırı tehditlerine rağmen nükleer programına devam edeceğini belirterek, "Binaları yıkabilirsiniz, ama çocuklarımız inançlı olduğu sürece bizi vurduğunuzda bile durduramazsınız. Onlar her zaman yeniden inşa edecekler. Bize düşen görev çocuklarımıza en iyi şekilde eğitim sağlamaktır. Çünkü onlar geleceğimizi inşa edecek olanlardır" şeklinde konuştu.

İran'ın nükleer tesislerine saldırı ihtimali

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), ABD istihbaratına dayandırdığı haberinde İsrail'in bu yıl içinde İran'ın nükleer tesislerine yönelik büyük saldırılar düzenlemeyi planladığını iddia etmişti. Haberde, önceki ABD Başkanı Joe Biden'ın görev süresinin sonuna yaklaşıldığı dönemde İsrail'in İran'a saldırı ihtimalinin arttığı vurgulanmıştı. Ayrıca İran'ın son dönemde askeri altyapısında zayıflama yaşadığı ve İsrail'in bu durumdan faydalanmak istediği öne sürülmüştü. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Mesud Pezeşkiyan, Orta Doğu, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran: Nükleer Tesislerimizi Yıkamazsınız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:20 Diyanet’in soruşturma başlattığı Halil Konakçı’ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan destek Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a: Dünya barışı için büyük tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
14:40 Mansur Yavaş’ın “Adayım“ sözleri Özgür Özel’e soruldu Çok konuşulacak yanıt Mansur Yavaş'ın "Adayım" sözleri Özgür Özel'e soruldu! Çok konuşulacak yanıt
13:25 Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu
07:42 Benfica Monaco’yu deplasmanda yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Benfica Monaco'yu deplasmanda yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:38 Kılıçdaroğlu’nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker’e hak vereceğimi düşünmezdim Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim
07:22 Meclis’te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar Meclis'te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar
00:19 Şizofreni hastası koca, ayrı yaşadığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı Şizofreni hastası koca, ayrı yaşadığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı
00:17 İmamoğlu’ndan “cumhurbaşkanlığı adaylığı“ çıkışı: Sürecin detayları hafta sonu açıklanır İmamoğlu'ndan "cumhurbaşkanlığı adaylığı" çıkışı: Sürecin detayları hafta sonu açıklanır
23:41 Benfica, Trabzonspor’dan Malheiro’ya talip oldu Benfica, Trabzonspor'dan Malheiro'ya talip oldu
23:27 Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı AK Partili Özlem Zengin, Meclis’te eleştirilere yanıt verdi Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı! AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te eleştirilere yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 18:21:09. #1.12#
SON DAKİKA: İran: Nükleer Tesislerimizi Yıkamazsınız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.