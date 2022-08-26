İran'ın İHA tatbikatı sona erdi - Son Dakika
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İran'ın İHA tatbikatı sona erdi

26.08.2022 11:39
İran'ın İHA tatbikatı sona erdi

İran Ordusu'nun 150'den fazla İHA ile başlattığı "İran Ordusu 1401 İHA Tatbikatı" sona erdi.

İran Ordusu'nun 150'den fazla İHA ile başlattığı "İran Ordusu 1401 İHA Tatbikatı" sona erdi.

İran Ordusu Komutanı Amiral Mahmud Musevi İran ordusunun geçtiğimiz çarşamba günü başlattığı "İran Ordusu 1401 İHA Tatbikatı"nın başarılı şekilde sona erdiğini söyleyerek, "İran ordusuna bağlı dört kuvvetin katılımıyla 150'den fazla İHA'nın bulunduğu İran Ordusu 1401 İHA Tatbikatı başarılı şekilde sona erdi. İlk kez 150'den fazla İHA ile geniş bir alanda tatbikat gerçekleştirdik. Fars Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'na ve Umman Denizi'ne uzanan bir alanda yer altı İHA üsleri, donanma gemileri ve seyyar İHA bataryaları ile tatbikat gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Musevi, tatbikatta kullanılan tüm silahların ve askeri teçhizatların yerli üretim olduğunu belirterek, İran İHA üretiminin yaptırımlardan etkilenmediğini de vurguladı.

İran Ordusu 24 Ağustos Çarşamba günü "İran Ordusu 1401 İHA Tatbikatı"nı başlattığını duyurmuş, tatbikata saldırı, kamikaze ve keşif maksatlı yüzlerce İHA katılmış, savaş simülasyonu tekniği ile düşman hedefleri yok edilmişti. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Musevi, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'ın İHA tatbikatı sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'ın İHA tatbikatı sona erdi - Son Dakika
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