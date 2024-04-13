İran saldırısı nedeniyle İsrail\'de eğitim faaliyetlerine ara verildi

Politika

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, beklenen İran saldırısı nedeniyle ülkede tüm eğitim faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı.

İran'ın beklenen misilleme saldırısı nedeniyle İsrail'de gergin bir hava hakimken, ülkede yeni önlemler alınmaya devam ediyor. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, saldırı tehdidi nedeniyle ülkede tüm eğitim faaliyetlerine ara verildiğini belirtti. Sivillerin toplanmasına yönelik yeni kısıtlamaların da getirildiğini duyuran Hagari, toplantı ve buluşmaların bin kişiyle sınırlandırıldığını aktardı. Hagari, pazartesi saat 23.00'e kadar sürecek olan kısıtlamaların okul gezileri ve kamplar için de geçerli olduğunu söyledi. Hagari, İsrail'in hava savunmasının "alarmda" olduğunu ve "düzinelerce uçağın gökyüzünde hazır beklediğini" ifade etti. - TEL AVİV