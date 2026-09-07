İran Sözcü Bekayi: Güney Kore, Hürmüz'de ABD'nin suç ortağı olmamalı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Hürmüz Boğazı'na askeri unsurlar konuşlandırmaya hazırlanan Güney Kore'ye mesaj göndererek, "Hiçbir egemen ve sorumlu ülke, ABD'nin baskı ve tehditlerine boyun eğmemeli ve büyük İran halkına yönelik saldırgan eylemlerde ve korkunç suçlarda suç ortağı olmamalıdır. Bu durum ciddi sonuçlara yol açacaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi başkent Tahran'da haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi. ABD'nin Sirik kentinde düzenlediği hava saldırısına değinen Bekayi, bu eylemin "ABD'nin İran halkına bakış açısının gösterdiğini" söyledi. İranlı sözcü basın toplantısında Güney Kore hükümetinin seyir güvenliğini sağlama çabalarını desteklemek amacıyla Hürmüz Boğazı'na askeri unsurlar konuşlandırmaya hazırlandığı haberlerine cevap verdi. İsmail Bekayi, Seul'ü İran'a yönelik saldırılarda "ABD'nin suç ortağı" olmaması konusunda uyararak, İran ile Güney Kore arasındaki ortak bağlara ve karşılıklı saygıya dikkat çekti. Bekayi, "Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda askeri varlığını sürdüren veya operasyonlara katılan herhangi bir ülke, yalnızca saldırının faillerini doğrudan destekliyor olarak değerlendirilebilir ve bu durum ciddi sonuçlara yol açacaktır. Hiçbir egemen ve sorumlu ülke, ABD'nin baskı ve tehditlerine boyun eğmemeli ve büyük İran halkına yönelik saldırgan eylemlerde ve korkunç suçlarda suç ortağı olmamalıdır" dedi.

"Ülke, ABD'nin sürekli askeri saldırganlığı ve yasa dışı eylemleriyle karşı karşıya"

ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü 'Ekonomik Tecrit Operasyonu'na da değinen Bekayi, "Son birkaç gündür ülke, 28 Şubat'ta Siyonist rejimle iş birliği içinde başlayan, Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli askeri saldırganlığı ve yasa dışı eylemleriyle karşı karşıya. ABD'nin ekonomik savaşı, yalnızca İran'a karşı değil, bir bütün olarak uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkelerine, ülkelerin egemenliğine ve serbest ticarete yönelik yeni bir zorlayıcı ve yasa dışı tedbirler dalgası oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

"İsrail'in Lübnan'a yönelik eylemleri, ülkenin egemenliğini açıkça ihlal ediyor"

İsrail'in Lübnan'ın güneyini işgal etmesine değinen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin tam desteği, Birleşmiş Milletler'in hareketsizliği ve uluslararası hukuku ve insan haklarını savunduğunu iddia eden Avrupa ülkelerinin kayıtsızlığı nedeniyle bir tür cezasızlıktan yararlandı. İsrail'in Lübnan'a yönelik eylemleri, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ediyor. Bu gelişmeler, bir kez daha direnişin ve Lübnan'ın egemenliğini, onurunu ve toprak bütünlüğünü savunmak için gerekli kapasitelere sahip olmasının önemini ortaya koyuyor. Yaşananlar, hiçbir sınır tanımayan bir tarafa karşı Lübnan ve bölge için bir derstir; ulusal egemenliği korumak, direniş ve kararlılık gerektirir" şeklinde konuştu.

"UAEA, bir araca dönüştü"

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, nükleer yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle İran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sevk edilmesine tepki gösteren Bekayi, bunun "mantıksız" olduğunu söyledi. İranlı sözcü, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), bir kez daha ABD ve Avrupa ülkelerinin İran'a karşı kötüye kullandığı ve siyasi baskı uygulamak için bir araca dönüştü" dedi.

"İran, müdafaa ve ulusal çıkarlarını savunma konumundadır"

İran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerine yönelik saldırılarını "Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesine dayanan, doğuştan gelen meşru müdafaa hakkı çerçevesinde tamamen yasal" olarak değerlendiren İsmail Bekayi, "İran, deniz ablukasının ve geniş çaplı ekonomik savaşın devam etmesi nedeniyle meşru müdafaa ve ulusal çıkarlarını savunma konumundadır. ABD'nin, İran'a baskı yapma girişimi kapsamında sivillere yönelik saldırılara başvurması ve çocukları öldürmesi, onların iddialarını tamamen geçersiz kılıyor" diye konuştu.

"Katar heyeti dün İran'daydı"

Tahran yönetiminin dün Katarlı yetkilileri ağırladığını açıklayan Bekayi, "Katar heyeti dün, gerilimi azaltmaya yönelik devam eden çabaların bir parçası olarak İran'daydı. Arakçi ile iyi görüşmeler gerçekleştirdiler. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi diplomasi dinamik ve sürekli bir süreçtir. Ulusal çıkarlarımızı korumak için diplomatik araçlardan mümkün olan en iyi şekilde kesinlikle yararlanacağız" ifadelerini kullandı.