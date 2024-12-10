İran, Suriye'de Askeri Varlığı Olmadığını Açıkladı

Politika

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, Esad rejimi devrilene kadar İran'a bağlı askeri danışmanlar ve güçlerin Suriye'de bulunduğunu, ancak şu anda Suriye'de herhangi bir askeri varlıklarının olmadığını belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, İran İslami Şura Meclisi'nde düzenlenen ve Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı kapalı oturumda konuştu. Selami, Esad rejimi devrilene kadar İran'a bağlı askeri danışmanlar ve güçlerin Suriye'de bulunduğunu, ancak şu anda Suriye'de herhangi bir askeri varlıklarının olmadığını belirtti.

Meclis'in kapalı oturumunda, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının ve buna karşı İran'ın geliştireceği askeri stratejiler de ele alındı.

"Suriye'de tüm taraflar ile irtibatta olacağız"

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani ise Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Suriye ordusunun yetersizliği ve savaşma iradesinin kalmaması nedeniyle Şam'da rejim değişikliği yaşandı. Suriye ile her zaman toprak bütünlüğü ve egemenliğin korunduğu karşılıklı ortak çıkar ve saygı çerçevesinde ilişkilerimiz oldu. Ülkemizin çıkarları ve güvenliği noktasında Suriye'de tüm taraflar ile irtibatta olacağız. Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN