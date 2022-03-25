İran, Suudi Arabistan ile müzakerelere hazır - Son Dakika
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İran, Suudi Arabistan ile müzakerelere hazır

25.03.2022 16:35
İran, Suudi Arabistan ile müzakerelere hazır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan ile ilişkilerde sorunlar olduğunu ancak Riyad yönetimi ile beşinci tur müzakerelere hazır olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan ile ilişkilerde sorunlar olduğunu ancak Riyad yönetimi ile beşinci tur müzakerelere hazır olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Suudi Arabistan ile müzakerelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Abdullahiyan, Suudi Arabistan ile ilişkilerin iyi olmadığını belirterek, "Bunun sorumlusu biz değil, ilişkilerin sonlandırılması Riyad yönetiminin aldığı bir karar. İran olarak bizim Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi bir çok Körfez ülkesi ile yakın ilişkilerimiz var. Ama Suudi Arabistan, İran ile ilişkilerini kesti. "Suudi Arabistan ile ilişkilerimizde sorunlar var. Ancak biz müzakere kapılarının her zaman açık kalması için çabalıyoruz. İran, Riyad yönetimi ile beşinci tur müzakerelere hazır" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın politikalarını kabul etmediklerini ve bu politikalar ile sorunları olduğunu belirten Abdullahiyan, "Suudi Arabistan ile ilişkileri biz sonlandırmadık. Ancak Riyad yönetiminin bazı politikalarını kabul etmiyoruz. Örneğin, Suudi Arabistan'ın 81 kişiyi idam etmesi, bizim bu ülke ile ilişkilerimizi olumsuz yönde etkiliyor. İran, Mekke'de hayatını kaybeden 260 hacıyı unutmayacak" dedi.

İran'da 2016 yılında protestocular Riyad yönetimi tarafından Şii din adamı Şeyh Nimr El-Nimr'in idam edilmesine tepki olarak Tahran'da bulunan Suudi Arabistan büyükelçiliğini işgal etmiş, Riyad yönetimi ise Büyükelçilik işgaline tepki olarak Tahran ile tüm diplomatik ilişkilerin kesildiğini açıklamıştı. Nisan 2021 tarihinde Irak'ın arabulucu olmasıyla İran ve Suudi Arabistan Bağdat'ta diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak için müzakerelere başlamış, Suudi Arabistan'da 81 kişinin idam edilmesinin ardından ise Tahran yönetimi 13 Mart 2022 tarihinde Suudi Arabistan ile beşinci tur müzakerelerin askıya alındığını açıklamıştı. - TAHRAN

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Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Riyad, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İran, Suudi Arabistan ile müzakerelere hazır - Son Dakika


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