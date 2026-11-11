İran, uranyumun tek zerresinin bile ülkeden çıkarılmasına izin vermeyecek - Son Dakika
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İran, uranyumun tek zerresinin bile ülkeden çıkarılmasına izin vermeyecek

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İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Rızai, zenginleştirilmiş uranyumun tek zerresinin bile ülkeden çıkarılmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Rızai, ABD'nin yeni saldırısına ABD üslerini hedef alarak karşılık vereceklerini, müzakere yürütülmediğini söyledi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, zenginleştirilmiş nükleer materyalin tek bir zerresinin bile ülkeden çıkarılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "ABD'nin gerçekleştireceği herhangi bir yeni saldırıya, ABD üslerini hedef alarak karşılık vereceğiz" dedi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Lübnan merkezli, İran yanlısı Al-Mayadeen televizyonuna konuştu. Rızai, zenginleştirilmiş nükleer materyalin tek bir zerresinin bile ülkeden çıkarılmasına izin vermeyeceklerini belirtti. ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarının sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunan Rızai, "ABD'nin gerçekleştireceği herhangi bir yeni saldırıya, ABD üslerini hedef alarak karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı. Rızai, ayrıca İran ile ABD arasında şu anda herhangi bir müzakere yürütülmediğini aktardı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırılar sırasında ülkede yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 440,9 kilogram uranyum bulunduğunu tahmin ediyor. Söz konusu oran, sivil kullanım için gereken seviyenin oldukça üzerinde bulunuyor. Saldırılar sonrası ise İran'ın elinde ne kadar zenginleştirilmiş uranyum kaldığı bilinmiyor.

Kaynak: İHA
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