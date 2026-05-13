İran ve ABD Müzakereleri: 6 Milyar Dolar Serbest Bırakılabilir

13.05.2026 21:48
İran müzakere heyeti üyesi, ABD'nin 6 milyar dolarlık varlığı serbest bırakma teklifini açıkladı.

İran müzakere heyeti üyesi Mahmoud Nabavian, ABD ile yapılan müzakereye ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD, İran'ın taleplere uyması halinde 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılacağını söyledi" dedi.

İran müzakere heyeti üyesi Mahmoud Nabavian, ABD ve İran arasında Pakistan'da yapılan müzakereye ilişkin açıklamada bulundu. Nabavian, görüşmeleri sırasında ABD'nin iki temel talebi olduğunu belirterek, bunların Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve İran'daki yüzde 60 zenginleştirilmiş tüm malzemenin ülkeden çıkarılması olduğunu ifade etti.

Nabavian, heyetin lideri olan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın görüşmelerde, ABD'nin İran'ın altyapısını vurma kapasitesine sahip olmasına rağmen, İran'ın da "yarım günden az bir sürede bölgedeki tüm altyapıyı yerle bir edebileceğini" söylediğini aktardı.

ABD'nin İran'ın taleplere uyması halinde 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılacağını söylediğini ifade eden Nabavian, "Trump ile temasa geçtikten sonra (ABD Başkan Yardımcısı) Vance, ABD tarafından sunulan plana göre müzakerelerin devam etmesini önerdi ve Galibaf da bunu kabul etti. Ancak Vance, aniden Trump'ın anlaşmayı kabul etmeyeceğini açıkladı" dedi.

ABD ve İran, ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Pakistan'ın arabuluculuğunda başkent İslamabad'da 11-12 Nisan'da görüşme gerçekleştirmişti, Hürmüz Boğazı ve nükleer program gibi kritik konularda nihai bir anlaşmaya varılamamıştı. - TAHRAN

