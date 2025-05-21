İran ve ABD Müzakereleri Değerlendiriliyor - Son Dakika
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Politika

İran ve ABD Müzakereleri Değerlendiriliyor

21.05.2025 16:05
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İran Dışişleri Bakanı, ABD ile dolaylı müzakerelerin faydalı olup olmadığını değerlendiriyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yürütülecek 5. tur dolaylı müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir teklif geldi, şu anda o tarih ve yerde görüşmelerin faydalı olup olmayacağını ve bir sonraki müzakerelere katılıp katılmamayı değerlendiriyoruz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Tahran'ın uranyum zenginleştirmesine izin verilmeyeceği yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bakan Arakçi, "Bu mantıksız taleplere daha önce de cevap verdik. Akıl ve gerçeklikten uzak bir tutumu tekrar etmek onu meşrulaştırmaz. ABD'li yetkililer bunu ne kadar dile getirirse getirsin, meselenin özünde hiçbir şey değişmeyecek" dedi.

"Anlaşma olsun ya da olmasın, İran faaliyetlerini sürdürecek"

Tutumlarının net olduğunu vurgulayan Arakçi, "Bir kez daha söylüyorum. Anlaşma olsun ya da olmasın, İran'da uranyum zenginleştirme faaliyetleri sürecek. Eğer karşı taraf, nükleer programımıza ve zenginleştirme çalışmalarımıza dair daha fazla şeffaflık ve güven istiyorsa bu görüşülebilir, keza geçmişte de bunu yaptık. Ancak bunun karşılığında yaptırımlarını kaldırmaları gerekir" ifadelerini kullandı.

"Biz şeffaflık ve güven sağlarız, onlar da yaptırımları ve tehditleri kaldırır"

İran'ın nükleer silaha yönelmeyeceği gerçeğinin açık olduğunu belirten Arakçi, "Karşı tarafın nükleer programımıza dair iddialar üzerinden uyguladığı zalimce yaptırımlar kaldırılmalı. Bizim için müzakerenin mantığı, 'biz şeffaflık ve güven sağlarız, onlar da yaptırımları ve tehditleri kaldırır' şeklindedir" dedi.

"Barışçıl nükleer faaliyetlerimize müdahaleye izin vermeyiz"

Barışçıl nükleer faaliyetlere müdahaleye kesinlikle izin vermeyeceklerini söyleyen Arakçi, "Eğer talepler barışçıl nükleer faaliyetlerimize müdahale ederek NPT (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması) üyesi olarak sahip olduğumuz haklardan bizi mahrum bırakmaya yönelik olursa, bunu asla kabul etmeyiz ve böyle bir şeye kesinlikle izin vermeyiz" şeklinde konuştu.

"Bir sonraki görüşmelere ne zaman ve katılıp katılmayacağımızı değerlendiriyoruz"

ABD ile yürütülecek 5. tur dolaylı müzakereler hakkında da açıklama yapan Arakçi, "Bir teklif geldi, şu anda o tarih ve yerde görüşmelerin faydalı olup olmayacağını ve bir sonraki müzakerelere katılıp katılmamayı değerlendiriyoruz. Diplomasiden hiç vazgeçmedik ve her zaman diplomaside yer alacağız. Buradaki temel amacımız İran halkının haklarını savunmak" ifadelerini kullandı. Arakçi, müzakere masasında aşırı taleplere ve abartılı sözlere karşı direnç göstereceklerini belirterek, "Görüşmeler olursa amacımız, daha önce belirttiğim mantık doğrultusunda halkımızın haklarını savunmak ve taleplerimize ulaşmaktır" dedi.

"İran'ın uranyum zenginleştirmesine izin verilmeyecek"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı açıklamada, İran'ın uranyum zenginleştirmesine izin vermeyecek bir anlaşma için çalıştıklarını, ancak bunun kolay olmayacağını belirtmişti. Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a sunduğu "çıkış yolunun" kabul edilmesi halinde İran'ın daha refah bir ülke olacağını söylemişti. Rubio, müzakerelerin sürdüğünü ve İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesi kazanmasının kendileri için kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Bir kere uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip olursanız, ondan sonra bunu silaha dönüştürmek çok zor değil" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran ve ABD Müzakereleri Değerlendiriliyor - Son Dakika

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