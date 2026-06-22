İran ve ABD Müzakereleri: Önemli İlerleme - Son Dakika
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İran ve ABD Müzakereleri: Önemli İlerleme

22.06.2026 06:34
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İran Dışişleri Bakanı, Burgenstock'taki müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İran heyetlerinin İsviçre'nin Burgenstock kasabasında yürüttüğü müzakerelerin ilk turu ile ilgili olarak, "Pakistan ve Katar'ın yorulmak bilmeyen arabuluculuğu, Lübnan Savaşı'nı sona erdirme yolunda büyük bir ilerleme sağladı" açıklamasında bulundu.

ABD ve İran heyetlerinin İsviçre'nin Burgenstock kasabasında yürüttüğü müzakerelerin ilk turunun sona ermesinin ardından, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den görüşmelerle ilgili açıklama geldi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan ve Katar'ın yorulmak bilmeyen arabuluculuğu, Lübnan Savaşı'nı sona erdirme yolunda büyük bir ilerleme sağladı" dedi. Diğer konularda da aşama kaydedildiğine işaret eden Arakçi, "Petrol ve petrokimya ihracatına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı, abluka sona erdirildi, dondurulmuş bazı varlıklar serbest bırakıldı ve İran için kapsamlı bir yeniden inşa ve kalkınma planı başlatıldı" ifadelerini kullandı. Tarafların Lübnan'daki askeri operasyonların sona erdirilmesini sağlamak amacıyla çatışma önleme mekanizması kurulması konusunda mutabık kaldığını hatırlatan Arakçi, "İlk gerçek sınav: Lübnan çatışmasızlık mekanizması" dedi. - BURGENSTOCK

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran ve ABD Müzakereleri: Önemli İlerleme - Son Dakika

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