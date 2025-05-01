İran ve ABD'nin Nükleer Müzakereleri Ertelendi

Üst düzey bir İranlı yetkili, ABD ve İran arasındaki nükleer konulu dolaylı müzakerelerin 3 Mayıs'taki dördüncü turunun ertelendiğini açıkladı.

ABD ve İran arasındaki nükleer konulu dolaylı müzakerelerin dördüncü turu ertelendi. Üst düzey bir İranlı yetkili, İtalya'nın başkenti Roma'da 3 Mayıs'ta yapılması planlanan dolaylı müzakerelerin dördüncü turunun ertelendiğini belirterek, yeni tarihin "ABD'nin yaklaşımına bağlı olarak" belirleneceğini ifade etti. İranlı yetkili, "Nükleer müzakereler devam ederken ABD'nin İran'a yaptırım uygulaması, tarafların anlaşmaya diplomatik yollarla ulaşmasını zorlaştırıyor" dedi.

Daha önceki turlara ev sahipliği yapan Umman, 3 Mayıs'ta planlanan nükleer müzakerelerin "lojistik nedenlerle" ertelendiğini açıklamıştı. Ancak konuya yakın adı açıklanmayan bir kaynak, ABD'nin dördüncü tur görüşmelere katılacağını hiç teyit etmediğini belirtmişti.

ABD İran'a yaptırım uygulamıştı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "İran'a mesaj" başlıklı bir paylaşım yaparak, Yemen'deki Husilere destek veren İran'a çok sert uyarmıştı. Hegseth, "Husilere verdiğiniz ölümcül desteği görüyoruz. Ne yaptığınızı çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullanmış, İran'ın "Amerikan ordusunun neler yapabileceğini çok iyi bildiğini" kaydetmişti. Hegseth, Tahran'ın bu konuda "daha önce uyarıldığını" hatırlatmış ve İran'ın Yemen'deki Husilere verdiği desteğin cezasız kalmayacağını ifade eden Hegseth, "Sonuçlarına, bizim seçeceğimiz zaman ve yerde katlanacaksınız" uyarısında bulunmuştu.

ABD, ayrıca dün Husilere destek verdiği gerekçesiyle İran'a "azami baskı" kampanyası kapsamında, İran petrolünün satışında yer alan ve 4'ü Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) biri de Türkiye'de bulunan toplam 7 şirkete yaptırım uyguladığını duyurmuştu. - WASHINGTON