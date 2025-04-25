İran ve Rusya'dan 4 Milyar Dolarlık Petrol Anlaşması - Son Dakika
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Politika

İran ve Rusya'dan 4 Milyar Dolarlık Petrol Anlaşması

İran, Rus şirketlerle 7 petrol sahası için 4 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Ekonomik iş birliği artıyor.

25.04.2025 16:04
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İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat, Rus şirketleriyle yedi petrol sahasının geliştirilmesi için toplam 4 milyar dolar değerinde dört anlaşma imzalandığını açıkladı.

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, 18'inci İran- Rusya Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısı kapsamında bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve Enerji Bakanı Sergey Tsivilev ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Paknejad, Rus heyetiyle dostane ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, iki ülke arasında başta petrol, doğalgaz ve nükleer enerji olmak üzere stratejik alanlardaki iş birliğini güçlendirme kararı aldıklarını ifade etti.

Yedi petrol sahası için 4 milyar dolarlık anlaşma

Paknejad, Rus şirketleriyle 7 petrol sahasının geliştirilmesi için toplam 4 milyar dolar değerinde 4 anlaşma imzalandığını açıkladı. 2024 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 16,2 artarak 4,8 milyar dolara ulaştığını belirten Paknejad, bu artışın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin olumlu seyrini yansıttığını söyledi.

Nükleer enerji iş birliği sürecek

İran ile Rusya'nın, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımı, yeni nükleer tesislerin inşası ve Buşehr Nükleer Santrali'nin ikinci ve üçüncü fazlarının tamamlanması konusundaki iş birliğini sürdüreceğini vurgulayan Paknejad, İran'da kurulacak yeni nükleer santralin Rusya'nın sağlayacağı kredi ile inşa edileceğini dile getirdi.

Enerji, gümrük ve bankacılıkta yeni mutabakatlar

Petrol ve doğalgaz alanında Rusya ile yeni anlaşmalar imzaladıklarını ifade eden Paknejad, "Gazprom ile yapılan iş birliği mutabakatlarının hızlandırılması ve nihai hale getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca, petrokimya sektöründe iş birliğinin artırılması, petrol ürünlerinin swap yöntemiyle takası ve mevcut sözleşmeler çerçevesinde Rus şirketleriyle petrol sahalarının geliştirilmesinde yapıcı iş birliklerinin sağlanmasını gündemimize aldık" ifadelerini kullandı.

Bankacılık, gümrük ve ticaret alanlarında da yeni mutabakatlar sağlandığını belirten Paknejad, "Ticaret standartlarının uyumu, ticaret merkezlerinin güçlendirilmesi, gümrük iş birliği ile tarım ve sağlık alanlarında da kapsamlı anlaşmalara imza atıldı" açıklamasını yaptı.

Stratejik iş birliği yasalaşıyor

İran ile Rusya arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik İşbirliği Anlaşması'na ilişkin de değerlendirmede bulunan Paknejad, Moskova'nın anlaşmaya dair yasama sürecini tamamladığını belirterek, anlaşmanın İran İslami Şura Meclisi'ndeki onay sürecinin ise sürdüğünü ve yakında tamamlanarak resmiyet kazanacağını ifade etti. Paknejad, bu stratejik anlaşmanın siyasi, güvenlik, ekonomik, ticari, enerji, turizm, eğitim ve medya alanlarında iki ülke arasındaki ilişkileri ileri taşıyacak kapsamlı bir yol haritası sunduğunu söyledi.

İran ile Rusya arasında 47 maddelik Stratejik İş Birliği Anlaşması

Geçtiğimiz ocak ayında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki görüşmelerinin ardından Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törende, 47 maddelik "Kapsamlı Stratejik İş Birliği Anlaşması"nı imzalamıştı.

Ekonomi, kültür, ticaret, turizm, güvenlik ve savunma gibi başlıkları kapsayan anlaşmada, terör ve organize suçla mücadele, çevre sorunları, kara para aklamayla mücadele, Hazar Denizi'nde iş birliği, siber güvenlik, bilimsel ve teknolojik paylaşım, barışçıl nükleer enerji, Kuzey-Güney ulaşım koridorunun inşası, İran'da ortak nükleer tesis kurulması, ticaretin yerel para birimleriyle yapılması ve ABD yaptırımlarına karşı ortak mücadele gibi konular yer alıyor. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran ve Rusya'dan 4 Milyar Dolarlık Petrol Anlaşması - Son Dakika

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