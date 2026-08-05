İran ve Umman'dan Yeni Deniz Güzergahı Anlaşması - Son Dakika
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İran ve Umman'dan Yeni Deniz Güzergahı Anlaşması

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İran, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz rotasının 2-4 ay kullanılacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nda Umman ile planlanan yeni deniz güzergahının büyük bölümünün İran karasularından geçeceğini ve bu rotanın 2 ila 4 ay veya daha uzun süre kullanılabileceğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nda Umman ile İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin açıklama yaptı. İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Garibabadi, anlaşma kapsamında Tahran'ın boğazdaki deniz ulaşımı yönetiminde "yeni bir model" üzerinde çalıştığını söyledi. Planlanan deniz güzergahının büyük bölümünün İran karasularından, bazı bölümlerinin ise Umman karasularından geçeceğini belirten Garibabadi, İran'ın Larak Adası yakınlarından geçen kuzey güzergahı ile Umman açıklarındaki güney güzergahının kapatılacağını ifade etti.

Garibabadi, yeni güzergahın 2 ila 4 ay boyunca veya daha uzun bir süreyle kullanılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca ABD'nin müzakere sürecindeki yükümlülüklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Washington yönetimine güvenmediklerini belirten Garibabadi, ABD'yi taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptındaki taahhütlerini "defalarca ihlal etmekle" suçladı.

Garibabadi aynı zamanda, ABD'nin haziran ayında imzalanan mutabakat kapsamındaki yükümlülüklerine dönmesinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için gerekli bir şart olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi daha önce yaptığı açıklamada, İran ile Umman'ın planlanan güzergahın coğrafi özellikleri konusunda mutabakata vardığını ve herhangi bir "üçüncü tarafın müdahalede bulunmaması" halinde tarafların yakın zamanda ortak bildiri yayımlayabileceğini belirtmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran ve Umman'dan Yeni Deniz Güzergahı Anlaşması - Son Dakika

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