İranlı yetkili, ABD'ye iletilen nükleer teklifin 7 şart sonrası görüşüleceğini söyledi - Son Dakika
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İranlı yetkili, ABD'ye iletilen nükleer teklifin 7 şart sonrası görüşüleceğini söyledi

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Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkiliye göre İran, nükleer konuda ABD'ye Katar aracılığıyla bir teklif gönderdi. Yetkili, teklifin ABD'nin İran'ın 7 talebini karşılamasının ardından görüşüleceğini, Washington'un teklifi incelediğini belirtti.

İngiliz Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, İran'ın ABD'ye nükleer konuda Katar aracılığıyla bir teklif gönderdiğini, teklifin, Washington'un Tahran'ın 7 talebini karşılamasının ardından görüşüleceğini belirtti.

ABD ile İran arasında arabulucular üzerinden mesaj alışverişi sürüyor. Reuters haber ajansının İranlı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre İran, ABD'ye anlaşmazlık yaşanan nükleer konuya ilişkin ABD'ye Katar aracılığıyla bir teklif gönderdi. İranlı tekili, bu teklikin ABD'nin İran'ın daha önce sunduğu 7 talebini karşılamasının ardından görüşüleceğini ifade etti. Yetkili, ABD'nin teklifi incelediğini belirterek ancak daha fazla detay vermedi.

"7 şartımızı yerine getirmedikleri sürece ne Hürmüz'ü açacağız ne de müzakere yapacağız"

Arabulucu ülkeler, 3 Kasım Salı günü yapılan ABD ara seçimlerinden sonra savaşın yeniden alevlenebileceği endişesiyle İran ve ABD arasındaki savaşı sona erdirmek için çabalarını yoğunlaştırmıştı. Trump salı günü seçimlerden sonra muharebe operasyonlarının yeniden başlamasını ihtimal dışı bırakmazken, İran da savaşın yeniden başlaması halinde daha geniş çaplı bir misilleme yapılacağını belirtiyor. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai dün Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyarette, "Diplomasi konusunda ABD'lilere 7 şart sunduk. 7 şartımızı yerine getirmedikleri sürece ne Hürmüz Boğazı'nı açacağız ne de müzakere yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İran'ın sunduğu 7 şart arasında ABD yaptırımlarının kaldırılması, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve savaş tazminatlarının ödenmesi yer alıyor. ABD ise nükleer konuların ilk müzakerelerin parçası olması gerektiğini belirtiyordu.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriWashingtonPolitikaKatarDünyaİranSon Dakika

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