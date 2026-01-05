Demokrasi ve Atılım Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu partisinden istifa etti.
Karatutlu'nun AK Parti'ye katılımı, çarşamba günü AK Parti Grup Toplantısı'nda üyelik rozetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılmasıyla ilan edilecek.
A Haber'e konuşan Karatutlu, kararını "Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmam gerektiğini düşündüğüm için AK Parti'ye katılıyorum" diyerek açıkladı.
Karatutlu'nun istifasıyla Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı 20'ye, DEVA Partisi'nin milletvekili sayısı da 8'e düştü. Karatutlu'nun katılımıyla da AK Parti'nin milletvekili sayısı ise 273'e yükselecek.
Son Dakika › Politika › İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti, AK Parti'ye katılıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.