İsa Türkcan: "Yerel kalkınma Belediyelerden başlar" - Son Dakika
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İsa Türkcan: "Yerel kalkınma Belediyelerden başlar"

02.04.2022 12:23
İsa Türkcan: "Yerel kalkınma Belediyelerden başlar"

Ulubey, Kabadüz ve Mesudiye ilçelerinde kurulan Yeşil Doğa Yerel Eylem Gurubu Derneği'nin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Ulubey ilçesinde gerçekleştirildi.

Ulubey, Kabadüz ve Mesudiye ilçelerinde kurulan Yeşil Doğa Yerel Eylem Gurubu Derneği'nin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Ulubey ilçesinde gerçekleştirildi.

Ulubey Kaymakamı Soner Divli ile Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, belediyelerin yerel kalkınmaya sağladığı faydalar ve etkiler üzerine görüş ve değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda konuşan Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, yerel belediyelerin ülke ve bölge kalkınmasına önemli katkılar sağladığına dikkat çekti. Türkcan, "Yerelde belediyecilik bir ülkenin kalkınma stratejisi ve kalkınma planını etkileyen önemli bir faktör olarak rol oynamaktadır. Kentler arası rekabetin arttığı günümüzde belediyelerin yerel kalkınmadaki önemi artmaktadır. Bizler de Ulubey Belediyesi olarak ilçemizi sosyal, kültürel, sportif ve ekonomik alanda kalkındırmak için çalışmalarımıza yatırım ve projelerimize devam ediyoruz" dedi.

Başkan Türkcan, özellikle son dönemde turizm kalkınmasına yönelik çalışmalara imza attıklarını, özellikle Sayacabaşı mevkiinde bungalov evlerden oluşan tatil köyü ile bölge turizmine katkı sağladıklarını vurguladı. Türkcan ayrıca ilçeyi tepeden gören seyir terasını da faaliyete geçirdiklerini belirterek, "Yeşil Doğa Yerel Eylem Grubu Derneğimiz üzerinden gerçekleştireceğimiz proje ile ilçemizi turizm alanında ayağa kaldıracak projelerden biri olan Uluğ Bey Seyir Terasımıza ilçe merkezinden yaya olarak ulaşım için ahşap merdivenler yapacağız" diye konuştu.

Toplantıda Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, TKDK Ordu İl Koordinatörü Berkay Çelik ve ilgili misafirler katıldı. Toplantının diğer bölümleri sırasıyla Kabadüz ve Mesudiye ilçelerinde devam edecek. - ORDU

İsa Türkcan: Yerel kalkınma Belediyelerden başlar

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İsa Türkcan, Mesudiye, Kabadüz, Ulubey, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İsa Türkcan: 'Yerel kalkınma Belediyelerden başlar' - Son Dakika


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