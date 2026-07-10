İngiltere'de milletvekili Andy Burnham, başbakan olmaya çok yakın - Son Dakika
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İngiltere'de milletvekili Andy Burnham, başbakan olmaya çok yakın

İngiltere\'de milletvekili Andy Burnham, başbakan olmaya çok yakın
10.07.2026 12:53  Güncelleme: 13:13
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İngiltere'de İşçi Partisi milletvekillerinden 322'sinin desteğini alan Andy Burnham, parti liderliği ve başbakanlık için aday gösterildi. Starmer'ın istifasının ardından tek aday olan Burnham, Gazze politikası için özür diledi.

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi'nin milletvekillerinden 322'sinin oyunu alarak genel başkanlığa aday gösterilen Andy Burnham, parti liderliğine ve Başbakanlık koltuğuna bir adım daha yaklaştı.

İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın istifa kararı almasının ardından partide başlayan adaylık başvurularının ilk günü sona erdi. İşçi Partisi'nden 403 milletvekilinden 322'si Makerfield milletvekili Burnham'ı genel başkanlığa aday gösterdi. Burnham böylece İşçi Partisi'nin yeni lideri ve İngiltere'nin yeni başbakanı olma yolunda bir adım daha attı. Şu ana kadar İşçi Partisi liderliği için adaylığını açıklayan tek isim olan Burnham, başka aday olmaması durumunda önümüzdeki hafta parti lideri ilan edilecek ve 20 Temmuz'da başbakanlık görevine başlayacak.

Eski Manchester Belediye Başkanı Burnham sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Adaylık başvuruların ilk günü sona ererken, bana güven duyarak İşçi Partisi Liderliği için beni aday gösteren 322 milletvekiline derin şükranlarımı sunuyorum. Onların desteği, Britanya'nın siyasete yeni bir yaklaşım ihtiyacı olduğu yönündeki ortak bir inancı yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Liderlik yarışına katılabilmek için 81 İşçi Partili milletvekilinin desteği alması gerekiyor.

İşçi Partisi'nin Gazze tutumu nedeniyle özür diledi

Burnham ayrıca dün yaptığı açıklamada, iktidardaki İşçi Partisi'nin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına verdiği ilk tepki için özür diledi. Burnham, "Birçok insanın İsrail'in Gazze'deki askeri harekatının başlangıcında partimin doğru davranmadığını düşündüğünü biliyorum ve bunun için özür diliyorum. Verilen tepkiler, çoğu zaman yeterli olmadı. Daha iyisini yapmalıyız. İngiltere ateşkes çağrısında bulunmakta çok geç kaldı" ifadelerini kullandı.

Ekim 2023'te Gazze'ye saldırıların ilk haftalarında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sivillere yardım ulaştırmak için insani yardım faaliyetlerine ara verilmesini desteklemiş, ancak ateşkes çağrısında bulunmamıştı. İşçi Partisi, ilk kez Şubat 2024'te Gazze'de acil insani ateşkes çağrısı yapmıştı. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İngiltere'de milletvekili Andy Burnham, başbakan olmaya çok yakın - Son Dakika

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