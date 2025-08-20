İshak Şan\'dan Kahta Ziyareti

TBMM Başkanlık Divan Katip Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal ve kamu kurum amirleriyle birlikte ilçedeki köyleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.

Ziyaret sırasında vatandaşlar altyapı ve tarım gibi çeşitli konularda yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, vatandaşların kendisine ilettiği sorunları tek tek not alarak ve çözüm için ilgili kurumları harekete geçirdiğini belirterek, bütün köy halkanın hizmetinde olduklarını vurguladı.

Kahta ilçesindeki muhtarlarla da bir araya gelen Milletvekili Şan, köy ve mahallelerin ihtiyaçlarını ele aldı. Muhtarların aktardığı sorunların çözümü için ilgili kurumlarla koordineli şekilde hareket edeceklerini ifade etti.

Çözüm için çalışmalar başlatıldığını belirten Milletvekili Şan, "Adıyaman'ın her köşesinde vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinlemeye, çözüm üretmeye devam ediyoruz. Bütün hemşerilerimizin daha iyi yaşam şartlarına kavuşması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - ADIYAMAN